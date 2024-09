Série de batailles de softball de l’OU/ensemble de balles d’automne, rencontrez les Sooners 2025

Oh, c’est l’heure du football à l’OU, mais le softball n’est jamais très loin. C’est ce que Patty Gasso a créé à Norman. Des années et des années d’excellence et de championnats, même la balle d’automne signifie quelque chose.

Et l’édition de cette année pourrait signifier un peu plus. Non, ce n’est pas un jeu de mots sur la SEC, mais plutôt sur l’équipe.

Les visages familiers ont disparu. Non Jayda ColemanNon Tiare Jenningsetc. Vous voyez l’idée. On en a beaucoup parlé.

Voici les huit nouveaux venus. Voici les nouveaux venus sur le portail des transferts. C’est la nouvelle ère pour les Sooners. Un Gasso est en feu.

« Oui, je pense qu’ils se demandent probablement ce que je vois en ce moment ? » a déclaré Gasso à SoonerScoop la semaine dernière lors de l’inauguration de sa statue. « Je pense qu’ils connaissaient l’histoire de notre programme, mais peut-être pas à ce point. Je suis excité parce que je vais pouvoir à nouveau entraîner. »

« Et sans vouloir offenser notre équipe de l’année dernière, ils étaient tous très bons. Je n’ai fait que gérer les autres. Je n’avais pas vraiment besoin d’entraîner. Cette année, nous allons entraîner et ils sont vraiment de jeunes athlètes fiers d’être ici. Et ils veulent vraiment reprendre le flambeau et continuer à le porter. »

Des noms comme Accord Kierston et Cydney Sandersqui ont joué un rôle important à certains moments, vont maintenant devoir faire un gros travail pour OU.

Il n’y aura jamais d’autre classe senior comme celle qui vient de partir. Cependant, ils ne sont pas quatre fois champions nationaux en titre pour rien. La culture du championnat est toujours là.

Et si vous voulez avoir un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler 2025, cela vous attend cet automne.

Série de bals/batailles d’automne de l’OU

2 octobre – Série Battle (18h30)

9 octobre – Série de batailles II (18h30)

16 octobre – au Texas A&M-Commerce (18h)

23 octobre – Seminole State (18h30)

26 oct. – ULM (2x) (12h00 ; 14h30)

1er novembre – MACU (18h30)

6 novembre – Série de batailles III (18h30)