Série d’animation sur la prévention du suicide chez les adolescents venant d’un directeur de la télévision pour enfants

Terry Thoren a contribué à apporter de la joie aux enfants à travers le pays avec son travail sur « Razmoket », « The Wild Thornberrys » et plus encore. Maintenant, le directeur de l’animation de longue date espère avoir un impact encore plus grand en les aidant avec leur santé mentale.

Sa société Wonder Media s’est associée au Cook Center for Human Connection pour créer la nouvelle série animée « Ma vie vaut la peine d’être vécue », qui vise à susciter des conversations sur la sensibilisation et la prévention du suicide.

« Chaque histoire est le début de la conversation, et elle nous donne l’occasion de nous connecter avec des enfants traumatisés », a déclaré Thoren. « Nous voulons fournir un catalyseur de changement. … Nous avons la capacité avec la musique et les effets sonores, le doublage et la conception des personnages de créer une ambiance dans l’histoire qui est vraiment belle pour ces enfants. »

Thoren, qui a passé 40 ans dans l’animation, dit que c’était « une évidence » d’utiliser ce médium pour véhiculer ces sujets car il permet aux adolescents de « savoir qu’ils ne sont pas seuls ».

« Nous utilisons des histoires animées avec des personnages auxquels les adolescents peuvent se connecter pour prendre des idées et des problèmes vraiment compliqués et les rendre faciles à discuter, car nous pensons que nos histoires ne sont pas la fin de la conversation », ajoute-t-il.

L’animation est également un outil puissant pour transmettre ces messages car « l’animation ne connaît pas de race, pas de religion, pas de culture, pas de croyance… (tout comme) le suicide ne connaît pas de race, de religion, de sexe ou de croyance », explique Thoren. « Donc, l’animation est le connecteur parfait pour commencer la conversation. »

La série arrive également à une époque de taux de suicide alarmants chez les enfants et les adolescents à travers le pays. Le taux de suicide chez les 10 à 24 ans a augmenté de près de 60 % entre 2007 et 2018, selon un rapport de 2020 des Centers for Disease Control and Prevention.

« Le suicide est devenu la première cause de décès chez les enfants âgés de 10 à 24 ans ici dans l’État de l’Utah et dans notre région intermountain, et c’est maintenant la deuxième cause à l’échelle nationale, nous avons donc pensé que c’était quelque chose que nous devions mettre du temps et effort », explique le fondateur de Cook Center, Greg Cook. « La plupart des suicides sont évitables et nous voulions donc apporter une contribution majeure à la prévention en ce qui concerne le suicide, en particulier chez les jeunes. »

Pour Julie Cook, une autre fondatrice du Cook Center, le but de cette série est proche de la maison – presque chacun de ses cinq enfants connaît quelqu’un qui a tenté de se suicider ou qui s’est suicidé, dit-elle.

« Voir l’impact sur eux a été déchirant », dit-elle, ajoutant qu’elle se sentait « impuissante » à savoir comment répondre aux questions de ses enfants concernant ces problèmes. « J’aime que la série que nous avons créée en partenariat avec Terry ait donné aux jeunes, ainsi qu’aux adultes, une vision d’une manière différente, un chemin différent, qui ne doit pas se terminer par un suicide. »

La série de 20 épisodes sera diffusée sur YouTube le 18 août et sera également disponible en mandarin, en japonais et en espagnol.

Anne Brown, PDG du Cook Center for Human Connection, explique que la série suit cinq personnages aux prises avec les problèmes auxquels les adolescents sont confrontés aujourd’hui, notamment les traumatismes, la dépression, l’identité, le rejet social, les abus sexuels, la cyberintimidation et la toxicomanie. Elle partage également qu’ils ont travaillé avec un suicidologue, une personne qui se concentre sur l’étude scientifique du comportement suicidaire, pour les aider à formuler des scènes avec des exemples réalistes de ce qui pousse quelqu’un à envisager le suicide ainsi que des moyens de prendre les mesures appropriées.

« Nous voulons simplement que les enfants réalisent que le soutien peut venir de beaucoup d’endroits », dit-elle. « Vous savez, la prévention du suicide et les relations humaines sont quelque chose dont tout le monde peut faire partie. … C’est quelque chose dont nous devons pouvoir parler, et nous devons être en mesure d’éliminer une partie de la stigmatisation, donc que les gens se sentent à l’aise d’avoir une discussion sur ce qu’ils ressentent. »

Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu de la série.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez d’automutilation ou de pensées suicidaires, vous pouvez appeler la National Suicide Prevention Lifeline des États-Unis au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne.

Crisis Text Line fournit également une assistance confidentielle gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par SMS aux personnes en crise lorsqu’elles envoient « HOME » au 741741.

