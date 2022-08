Série AMD Ryzen 7000 : tout ce que vous devez savoir

L’ascension remarquable d’AMD ces dernières années signifie qu’il est désormais l’un des principaux fabricants de composants au monde. Une grande partie de la croissance a été menée par ses processeurs Ryzen, qui se sont avérés plus qu’un match pour Intel.

Comme de nombreux fabricants de composants, AMD n’hésite pas à annoncer des plans à long terme. Parallèlement à la révélation des processeurs mobiles de la série Ryzen 6000 plus tôt cette année, la société a confirmé que son successeur était en route, révélant même certaines spécifications clés. Voici tout ce que nous savons sur la série Ryzen 7000 à ce stade.

Lors du discours d’ouverture du CES d’AMD en janvier 2022, la société a confirmé que la série Ryzen 7000 était en route. Il s’est même engagé dans une fenêtre de sortie approximative – le second semestre 2022. Il a ensuite fait un suivi au Computex 2022, affirmant que la série Ryzen 7000 est prévue pour une sortie dans le courant de T3 2022.

Lors d’un récent appel aux résultats (rapporté par Wccftech), la PDG Lisa Su a confirmé que le lancement initial de la série Ryzen 7000 aurait lieu “plus tard ce trimestre”. C’est à tout moment entre maintenant et fin septembre, mais on ne sait pas exactement quand ce sera.

Un article récent de DigiTimes est plus spécifique – il indique que les premiers nouveaux processeurs pourraient commencer à être expédiés en septembre 2022. Chaque fois qu’ils seront lancés, l’événement devrait également présenter de nouvelles cartes mères, suggérant qu’il s’agira de processeurs de bureau haut de gamme qui sont annoncé en premier.

C’est ce que montre la feuille de route officielle, avec avant les ordinateurs portables minces et légers et extrêmes couverts en 2023 – une annonce officielle pour ceux-ci est susceptible d’avoir lieu au CES 2023, mais plus de puces seront annoncées à divers moments l’année prochaine.

Image : AMD

Cette catégorie extrême sera connue sous le nom de “Dragon Range” et sera une nouvelle entrée par rapport à la série Ryzen 6000. Ils seront probablement ensuite inclus dans les ordinateurs portables de jeu haut de gamme commercialisés tout au long de 2023.

Tarification de la série AMD Ryzen 7000

Jusqu’à présent, rien n’indique combien la série Ryzen 7000 pourrait coûter. Ce n’est guère surprenant – AMD ne révèle généralement les prix que lors de l’événement de lancement. Cependant, le prix suggéré pour les derniers processeurs de bureau Ryzen 5000 Series donne une indication du montant que vous paierez :

Ryzen 9 5950X – 735,84 £ / 799 $ US

Ryzen 9 5900X – 505,61 £ 549 $ US

Ryzen 7 5800X – 413,51 £ / 449 $ US

Ryzen 5 5600X – 275,36 £ / 299 $ US

Ces prix représentent une augmentation de 50 USD par rapport à la série Ryzen 4000. Il est possible que vous deviez payer encore plus pour la prochaine génération, étant donné qu’une nouvelle architecture et un nouveau processus de fabrication sont utilisés.

Des puces mobiles axées sur les ordinateurs portables sont également attendues, bien qu’elles soient conçues pour être intégrées dans des appareils et ne soient pas disponibles en tant que composants autonomes. Le montant que vous payez dépendra donc des autres spécifications, de la marque en question et du détaillant auprès duquel vous achetez.

Spécifications et fonctionnalités de la série AMD Ryzen 7000

Malgré quelques mois d’avance sur sa sortie prévue, nous avons déjà quelques détails clés concernant la série Ryzen 7000.

La première source majeure est AMD elle-même. Lors de la révélation de la série Ryzen 6000 au CES 2022, la société a confirmé que les processeurs de la série Ryzen 7000 étaient en préparation. Nous savons maintenant qu’ils utiliseront un processus de 5 nm, ainsi que la prochaine architecture Zen 4.

Un court extrait du discours d’ouverture de janvier 2022 a été publié sur le compte Twitter officiel d’AMD Ryzen. Cela met en évidence les performances de jeu auxquelles vous pouvez vous attendre lorsque vous jouez à des jeux AAA à 1080p, avec toutes les vitesses des cœurs Zen 4 fonctionnant apparemment à 5 GHz :

Les autres spécifications clés mentionnées par AMD incluent la prise en charge de la RAM DDR5 et du PCIe 5.0. Celles-ci ont toutes deux été suggérées dans un article d’avril 2021 de Guru3D.com, qui a regroupé plusieurs sources faisant rapport sur les processeurs. Les principaux points à retenir incluent le passage à la prochaine architecture Zen 4, ainsi que la RAM DDR5 et PCIe 5.0.

AMD a ensuite partagé plus de détails lors de son discours d’ouverture Computex 2022, y compris le fait que vous aurez besoin d’une carte mère compatible AM5 pour profiter des puces de la série Ryzen 7000 à leur sortie plus tard cette année. La société affirme également que les puces pourront dépasser 5 GHz, avec une démo Ghostwire: Tokyo présentant une vitesse d’horloge de 5,5 GHz, correspondant à celle du Core i9-12900KS d’Intel.

L’architecture Zen 4 sur laquelle les puces sont basées offrira une amélioration “supérieure à 15%” des performances à un seul thread par rapport à Zen 3, mais avec la mise en garde que les nouvelles puces peuvent avoir besoin de plus de puissance pour fournir ce niveau de performances.

À l’intérieur du chipset Ryzen 7000, vous trouverez trois chiplets ; deux modules CPU Zen 4 5 nm et une nouvelle matrice d’E/S 6 nm avec carte graphique RDNA 2 intégrée, ainsi que des contrôleurs DDR5 et PCIe 5.0 et une gestion de l’alimentation intégrée. Cela signifie que chaque puce aura une sorte de puissance graphique, avec une carte graphique uniquement nécessaire pour les jeux ou le travail graphique.

La feuille de route dans la section ci-dessus sur la date de sortie a été signalée pour la première fois par Videocardz. Il dévoile une toute nouvelle catégorie de processeurs mobiles, baptisée « Dragon Range ». AMD affirme qu’il fournira “le cœur, le thread et le cache les plus élevés jamais créés pour un processeur de jeu mobile”, mais qu’il sera toujours capable de créer du contenu et de produire des contenus haut de gamme.

Dans l’article de Wccftech faisant état d’une date de lancement potentielle en septembre, plusieurs autres “fonctionnalités attendues” sont mentionnées. Certaines choses dont nous sommes déjà conscients, mais les suivantes n’ont pas été discutées ici auparavant :

Nouvelle plateforme AM5 et socket LGA1718

Prise en charge DDR5 double canal

28 voies PCIe

TDP de 65 à 120 W, pouvant potentiellement atteindre 170 W

WCCFtech a de solides antécédents en matière d’actualités AMD, et ces fonctionnalités semblent toutes probables.

Une feuille de route antérieure téléchargée par Guru3D.com révèle plus de détails sur les projets à venir d’AMD :

Image : Twitter/ @Olrak29_

L’article mentionne également que tous les processeurs de la série Ryzen 7000 seront livrés avec des graphiques intégrés. Ce sera probablement Navi 2 sur les puces « Raphael » de bureau, avant que « Phoenix » ne commercialise la nouvelle solution RDNA 3. Phoenix sera censé être présenté comme la solution mobile qui finira par se retrouver dans les ordinateurs portables, mais il sera également disponible sur les ordinateurs de bureau. C’est là que nous nous attendons également à ce que la série Ryzen 7000 G s’intègre, offrant une expérience de jeu haut de gamme sur du matériel plus abordable.

En révélant la série Ryzen 6000, AMD a confirmé que ses processeurs actuels seraient exclusivement destinés aux ordinateurs portables et autres appareils mobiles. La prochaine génération de processeurs de bureau sera donc la série Ryzen 7000, qui, selon la société, utilisera un nouveau socket AM5 connu sous le nom de LGA 1718.

Cependant, comme Wccftech et d’autres sources le précisent, il y a beaucoup de choses que nous ne savons toujours pas sur la série Ryzen 7000 à ce stade. Le nombre maximal de cœursfiletage maximum compter et qui serveur il va utiliser restent encore floues.

Comme le rapporte Videocardz, un tout nouveau processeur Ryzen de la série 7000 est apparu dans une vidéo MSI maintenant supprimée. Un échantillon technique du Ryzen 9 7950X a été présenté, un processeur dont nous n’avons jamais entendu parler AMD auparavant. Il comporte jusqu’à 16 cœurs et 32 ​​threads, bien qu’il existe également une option pour une version à 8 cœurs et 16 threads. Cependant, il reste à voir si ce processeur fera partie de la gamme Ryzen 7000 Series plus tard cette année.

Nous mettrons à jour cet article une fois que plus d’informations seront révélées. En attendant, notre guide de la série Ryzen 6000 vous explique tout ce que vous devez savoir sur les derniers processeurs mobiles d’AMD.