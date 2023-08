Serie A: Victor Osimhen aide Napoli à gagner alors que Lautaro Martinez de l’Inter Milan coule Monza

Victor Osimhen et Lautaro Martinez ont tous deux réussi le doublé de la première journée samedi alors que Napoli a lancé sa défense du titre de Serie A avec un départ gagnant à Frosinone et que l’Inter Milan a battu Monza 2-0.

L’attaquant nigérian Osimhen a marqué à chaque mi-temps pour aider les champions à revenir 3-1 lors des débuts de Rudi Garcia en tant qu’entraîneur après la démission du nouveau patron italien Luciano Spalletti.

Matteo Politano a marqué l’autre but de Napoli, ramenant l’équipe à l’extérieur à égalité au milieu de la première mi-temps après qu’Abdou Harroui ait donné aux hôtes Frosinone une avance choquante dès le point de penalty.

Osimhen a marqué 31 fois la saison dernière, y compris le but qui a scellé le titre de champion, et il est en pourparlers pour une prolongation de contrat malgré l’intérêt considérable des clubs étrangers.

« Le président est le patron. Nous sommes toujours en train de négocier, peut-être qu’à la fin du mercato, nous verrons ce qui se passera », a ajouté Osimhen, dont le contrat actuel expire en juin 2025, à DAZN.

« Mais pour l’instant, je suis un joueur de Naples, ce qui est la chose la plus importante et je donnerai mon cœur et mon âme pour l’équipe. »

Garcia a du mal à défendre le premier titre de champion de Naples depuis 1990 et n’a pas fait les choses à sa façon au Stadio Benito Stirpe.

Son équipe, sans l’ailier vedette blessé Khvicha Kvaratskhelia, était à la traîne à la septième minute lorsque Harroui a inscrit un penalty à la suite d’une faute maladroite de Jens Cajuste.

Mais ils étaient à égalité lorsque Politano a bondi après le chaos dans la surface de Frosinone et a lancé un puissant tir du pied gauche qui aurait dû être arrêté par le gardien local Stefano Turati.

Et rien n’a empêché Osimhen de s’écraser lors de son premier de la saison à la 42e minute lorsque Giovanni Di Lorenzo a remporté le ballon en haut du terrain et a nourri le meilleur buteur de Serie A de la saison dernière, qui a frappé à la maison une fusée d’une première finition.

Le joueur de 24 ans a ensuite scellé les points à 11 minutes de la fin après avoir été envoyé propre par Di Lorenzo et avoir froidement dépassé Turati.

Martinez cadré

L’Inter semblait être sur la bonne voie pour une victoire convaincante lorsque le capitaine Martinez a donné l’avantage aux hôtes avec seulement sept minutes de jeu dans un San Siro plein à craquer.

L’attaquant argentin a terminé cinq buts derrière Osimhen dans le classement des buteurs de Serie A la saison dernière et a remporté le premier match du centre bas de Denzel Dumfries.

Et bien que Monza se soit battu, Martinez a donné à l’Inter trois points mérités à la 76e minute avec une autre finition simple, cette fois sur un centre de Marko Arnautovic.

Ce fut une première sortie positive pour l’équipe de Simone Inzaghi, qui a atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière mais qui a connu une sorte de refonte estivale.

Les deux nouveaux attaquants Marcus Thuram et Arnautovic ont suffisamment bien performé pour suggérer qu’ils pourraient être les bons remplaçants pour les défunts Edin Dzeko et Romelu Lukaku tandis que Yann Sommer était une présence sans chichis dans le but.

« Aujourd’hui, nous devions faire une déclaration et nous l’avons fait, nous sommes partis du bon pied », a déclaré Martinez

« Nous sommes une bonne équipe et nous avons recruté de bons joueurs… nous étions tous prêts aujourd’hui, y compris les nouveaux. »

La Fiorentina bat Gênes

La Fiorentina a remporté une victoire 4-1 à Gênes qui, à en juger par la performance lamentable de samedi, aura du mal même avec l’attaquant italien Mateo Retegui.

Retegui, né en Argentine, a à peine eu un coup de pied alors que les finalistes perdants de la Ligue de la Conférence de la saison dernière se sont déchaînés au Stadio Luigi Ferraris, Cristiano Biraghi et Giacomo Bonaventura donnant l’avantage à la Fiorentina dans les 11 premières minutes.

Gênes, de retour en Serie A après un an d’absence, était sous le choc lorsque Nicolas Gonzalez a ensuite ramené à la maison une tête parfaite du corner de Biraghi cinq minutes avant la pause.

Et Rolando Mandragora a empilé la misère à la 57e minute quand il a dirigé le ballon parfaitement volé de Bonaventura.

Davide Biraschi a récupéré un peu de fierté deux minutes plus tard devant un public nombreux à domicile qui s’est réveillé après un été plein d’optimisme.

