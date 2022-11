Serie A : Napoli prolonge sa série de victoires ; La Juventus et la Lazio remportent les derbies

La Juventus a fait la une des journaux dimanche en battant son féroce rival de l’Inter Milan 2-0 dans le Derby d’Italie, tandis que la Lazio a devancé la Roma 1-0 dans le Derby della Capitale. Plus tôt samedi, Napoli a prolongé sa séquence d’invincibilité à neuf matchs en remportant à l’extérieur l’Atalanta, alors deuxième. Ailleurs, Olivier Giroud a assuré un vainqueur tardif pour l’AC Milan contre une équipe fougueuse de Spezia.

Voici les points de discussion de la série de rencontres de cette semaine.

Allegri espère que la victoire du derby pourra relancer la saison de la Juventus

Filip Kostic a marqué les deux buts alors qu’une blessure épuisée par les Bianconeri a choqué l’équipe de l’Inter de Simone Inzaghi dans ce qui a été le match le plus remarquable de Serie A ce week-end. La Vieille Dame a profité de sa chance alors que les visiteurs ont raté une foule d’occasions, Edin Dzeko et Denzel Dumfries ayant raté deux glorieuses occasions de mettre les visiteurs 2-0 en première mi-temps. L’attaquant argentin Lautaro Martinez a également raté l’occasion de rétablir la parité alors que l’équipe de Massimiliano Allegri menait le match 1-0.

Kostic, la signature estivale de 10 millions de livres sterling de l’Eintracht Francfort a installé Adrian Rabiot dans le 52nd minute avec une belle course de fléchettes. L’ailier serbe a ensuite trouvé Nicolo Fagioli dont le 84e Une minute de frappe a donné une énorme victoire à l’équipe locale. C’était la quatrième feuille blanche consécutive de la Juventus dans la ligue, et ils se vantent actuellement d’avoir le meilleur bilan défensif de la ligue. Allegri a affirmé plus tard que la victoire du derby pourrait être le catalyseur dont son équipe avait besoin pour relancer sa saison. La Juventus a connu une course inoubliable en Ligue des champions, se faisant éliminer en phase de groupes, ne gérant que 3 points en six matchs dans un groupe difficile qui comprenait Benfica et le Paris Saint-Germain. L’équipe italienne était cependant privée de joueurs clés à Dusan Vlahovic, Leandro Pardes et Winston McKennie tandis que Federico Chiesa et Angel Di Maria n’ont fait que le banc, revenant de blessures. Battre une équipe forte de l’Inter donnerait sûrement beaucoup de soulagement à Allegri alors que son équipe occupe la cinquième place du tableau, à quatre points de retard sur l’AC Milan, deuxième.

Est-ce enfin l’année de Naples?

Ces dernières années ont été le cas de ‘si proche et pourtant si loin‘ pour les fans de Naples. Les Partenopei étaient sur le point de remporter la Serie A pendant les huit années de domination de la Juventus, mais finiraient par s’estomper dans les dernières étapes de la course au titre. Cette année est cependant différente. Au cours de ce qui aurait pu être considéré comme une année de reconstruction, le manager Luciano Spalletti a sûrement travaillé sa magie avec son équipe. Naples a été la meilleure de toutes les équipes européennes cette saison et a montré ses titres de champion avec une victoire cruciale à l’extérieur contre l’Atalanta, alors deuxième. Adama Lookman a ouvert le score pour l’équipe de Gian Piero Gasperini avant que les buts de Victor Osimhen et Eljif Elmas n’assurent une victoire 2-1 pour l’équipe itinérante.

Napoli était privé de son éblouissant ailier Kvicha Kvaratskhelia, qui a raté les visiteurs en raison d’un mal de dos subi à l’entraînement. L’équipe de Spalletti n’a cependant pas semblé manquer son jeune Géorgien puisqu’Osimhen a marqué quatre minutes plus tard, tandis que les 35 d’Elmase Une minute de frappe a permis à Napoli de revenir dans le sud avec trois points dans le sac. L’équipe de Naples a actuellement six points d’avance sur Milan, deuxième. Même si c’est le début de la saison, les Napolitains espèrent que leur équipe bien-aimée pourra enfin récupérer le Scudetto – trois décennies depuis les exploits de Diego Maradona à la fin des années quatre-vingt.

La Lazio peut-elle entrer dans le top quatre?

Felipe Andersen a marqué le seul but alors que la Lazio a devancé la Roma dans un derby de la capitale également disputé. L’équipe de Maurizio Sarri était privée des principaux payeurs Ciro Immobile et Sergej Milinkovic-Savic, mais a réussi à contenir une équipe locale à l’air décousu qui a chuté à sa quatrième défaite de la saison. C’était la septième feuille blanche de la Lazio lors des huit derniers matchs, ce qui signifie que les hommes de Sarri ont dépassé la Roma jusqu’à la troisième place du tableau.

Cette victoire donnera beaucoup de cœur au manager italien de 63 ans, qui semblait clairement apprécier l’occasion et suite à la victoire de son équipe, il a affirmé dire que le Derby della Capitale est incomparable avec les derbies londoniens. ‘Il n’y a nulle part près de cette passion.’ Si la Lazio peut s’appuyer sur sa discipline défensive et avec des joueurs clés de retour de blessures après la Coupe du monde, les Bleus de Rome peuvent monter un sérieux top quatre.

Milan de retour aux affaires

Giroux célèbre lors de la victoire de Milan contre Spezia – mais son retrait de chemise l’a également vu retiré du match.

Olivier Giroud vieillit sûrement comme un bon vin. Après avoir marqué un doublé en Ligue des champions en milieu de semaine, le joueur de 36 ans a marqué un vainqueur sensationnel, à une minute du temps qui a donné à Milan trois points cruciaux contre Spezia samedi. L’attaquant français a cependant été expulsé pour avoir enlevé son maillot alors qu’il célébrait son but. Il s’agissait de trois points importants pour l’équipe de Stefano Pioli alors qu’ils se remettaient de la défaite de la semaine dernière contre le Torino. Milan occupe actuellement la deuxième place, à six points de Naples et s’étant qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, il semble que le soleil brille pour les Rossoneri.

Crédits photo : Imago