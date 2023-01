Serie A: Napoli bat la Sampdoria 2-0 pour passer sept sans faute

Napoli a prolongé son avance au sommet de la Serie A pour gagner sept points dimanche après avoir gagné 2-0 contre la Sampdoria en deuil et l’AC Milan a perdu une avance de deux buts pour faire match nul 2-2 avec la Roma.

Victor Osimhen a donné l’avantage à Naples à la 19e minute avant qu’Eljif Elmas ne scelle les points avec un penalty parfaitement placé à huit minutes de la fin dans un Stadio Luigi Ferraris trempé à Gênes.

Cette victoire signifie que Naples mène à la fois la Juventus, deuxième, vainqueur de l’Udinese samedi qui se rendra à Naples vendredi, et Milan avec la même marge après avoir vu son avantage réduit à cinq mercredi.

“Grand match, grande équipe, nous avons une grande équipe et le plus important est de gagner”, a déclaré Osimhen.

“Maintenant, nous rentrons, nous détendons puis commençons à nous entraîner pour nous préparer pour le match avec la Juventus.”

Après avoir marqué son 10e but en tête de la ligue de la saison, Osimhen a également été victime d’une faute brutale de Tomas Rincon, qui a été expulsé à la 38e minute pour avoir abattu le joueur de 24 ans alors qu’il chargeait vers le but.

Hommages à Vialli et Mihajlovic

L’équipe de Luciano Spalletti a rebondi après sa défaite à l’Inter Milan mercredi et a refroidi une soirée émouvante pour la Sampdoria dont les fans ont dit au revoir à deux de leurs anciens joueurs les plus populaires.

La mort de Gianluca Vialli d’un cancer du pancréas vendredi à l’âge de 58 ans a été particulièrement douloureuse pour les supporters car l’ancien attaquant italien est l’un des plus grands de tous les temps de la Sampdoria et une figure clé de leur seul triomphe en championnat en 1991.

Sinisa Mihajlovic, qui a joué pour la Sampdoria au milieu des années 1990 et a ensuite dirigé le club, a succombé à une leucémie le mois dernier et le match de dimanche était leur premier match à domicile depuis sa mort.

Les joueurs de la Samp se sont échauffés pour le match avec des maillots portant le numéro neuf de Vialli, tandis que les fans dans les tribunes scandaient les noms des deux joueurs alors qu’une couronne était déposée en leur honneur par l’entraîneur visiblement ému Dejan Stankovic.

Une banderole géante accrochée dans les gradins pour Vialli disait « Striker. Champion. Légende.” Un autre a dit “Grâce à vous nous savons que rien n’est impossible”.

Cependant, la survie en Serie A commence à sembler de plus en plus difficile car la Sampdoria est 18e, à six points de Spezia qui est assise juste à l’extérieur de la zone de relégation et a fait match nul 0-0 avec Lecce dans des conditions tout aussi humides.

Effondrement de Milan

Milan pensait qu’ils étaient toujours sur les talons de Naples après que la tête de Pierre Kalulu en première mi-temps et une belle finition de Tommaso Pobega au San Siro leur aient donné une avance décisive à 13 minutes de la fin.

Mais la tête de Roger Ibanez à la 87e minute a donné à Roma la chance de voler un point à une performance autrement épouvantable, et Tammy Abraham a obligé à la deuxième minute du temps d’arrêt en rentrant le niveleur après que la tête de Nemanja Matic sur un coup franc ait été sauvée.

“Je me parlais dans ma tête quand nous avons obtenu le coup franc et j’ai dit que je devais être prêt”, a déclaré Abraham à DAZN.

“Quand j’ai vu Matic prendre la tête, le gardien l’a sauvé, le ballon est venu vers moi et Dieu merci, j’étais au bon endroit.”

L’équipe adverse était la plus proche de marquer avant qu’Ibanez ne recule, c’était trois minutes avant la mi-temps lorsque l’ailier arrière Nicola Zalewski a coupé à l’intérieur et a décoché un bon tir juste à côté du poteau de Ciprian Tatarusanu.

L’équipe de Jose Mourinho était presque invisible en seconde période, n’a pas cadré jusqu’à ce qu’Ibanez marque et obtienne les deux buts sur coups de pied arrêtés.

L’égalisation d’Abraham a sérieusement nui à la tentative de Milan de conserver le titre et l’équipe de Stefano Pioli espère désormais que Naples perdra des points contre la Juve au Stadio Maradona vendredi.

“C’est vraiment dommage de ne tirer qu’un point de ce match, c’est sûr”, a déclaré Pioli.

“C’est évidemment un sentiment amer, mais nous ne pensons pas à l’écart entre nous et Naples, nous savons juste que nous devons faire mieux pour suivre le rythme.”

Plus tôt, Razvan Marin a battu le niveleur à la quatrième minute du temps d’arrêt pour offrir à Empoli un match nul 2-2 contre la Lazio, qui est à trois points des positions de la Ligue des champions en cinquième après avoir également perdu une avance de deux buts tard.

