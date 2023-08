Serie A : l’Inter Milan glisse vers une confortable victoire 2-0 contre Cagliari

Les buts de Denzel Dumfries et Lautaro Martinez en première mi-temps ont valu à l’Inter Milan une confortable victoire 2-0 contre les nouveaux arrivants Cagliari en Serie A lundi.

Après 21 minutes, un incident au milieu de terrain de Cagliari a donné à Marcus Thuram l’occasion de transmettre habilement le ballon à Dumfries, qui a exécuté une frappe en angle pour sortir de l’impasse.

À la demi-heure de jeu, Martinez s’accrochait à la passe de Federico DiMarco et terminait cliniquement à bout portant pour prolonger l’avance des visiteurs.

Unipol Domus bourdonnait d’énergie passionnée alors que les supporters de Cagliari accueillaient à nouveau les matches de Serie A après un an d’absence, après leur match nul et vierge à Turin au premier tour.

« Les gars ont très bien fait, dès la première minute, nous avons eu la bonne approche contre une équipe nouvellement promue qui avait très bien fait lors de son match d’ouverture et qui faisait son retour en Serie A devant ses supporters », a déclaré le manager de l’Inter, Simone Inzaghi. a déclaré à DAZN.

Dans les premières minutes, Martinez a raté de peu de donner l’avantage à l’Inter lorsque sa volée a frappé l’intérieur du deuxième poteau et a dévié tandis que son coéquipier Hakan Calhanoglu a également touché le cadre du but alors que le match touchait à sa fin.

Zito Luvumbo de Cagliari a demandé un penalty après être tombé à la suite d’une collision avec la défense de l’Inter, mais l’arbitre a interrompu le jeu.

Martinez semble s’épanouir dans son nouveau rôle de capitaine puisqu’il a désormais marqué trois buts lors des deux premiers matches, et

« Au cours de ces deux années et du peu de temps que j’ai passé à l’Inter, il a connu une croissance exponentielle », a déclaré Inzaghi.

« Il se sent de plus en plus responsable ; il a un rôle clé dans la façon dont nous interprétons le jeu et je suis sûr qu’il continuera comme ça. »

Juste avant la conclusion, Paulo Azzi avait une occasion en or de marquer pour Cagliari, mais le gardien de l’Inter Yann Sommer a réalisé un arrêt réflexe à bout portant.

De plus, Salernitana et l’Udinese ont fait match nul 1-1, Boulaye Dia égalisant au milieu de la seconde mi-temps après le premier match de Lazar Samardzic pour l’Udinese. Le gardien mexicain Guillermo Ochoa a effectué sept arrêts pour maintenir Salernitana dans le match.

(Avec les contributions des agences)