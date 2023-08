Serie A : l’AS Roma recrute Sardar Azmoun, en pourparlers pour Romelu Lukaku de Chelsea ; Alexis Sánchez rejoint l’Inter Milan

L’attaquant iranien Sardar Azmoun a signé samedi un prêt du Bayer Leverkusen pour la Roma alors que le club de Serie A tente de conclure un accord pour retirer Romelu Lukaku de Chelsea.

La Roma a déclaré avoir recruté Azmoun, 28 ans, « à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2024 » avec « la possibilité de rendre le transfert permanent ».

Azmoun, qui compte 45 buts en 71 sélections pour son pays, arrive après une période difficile en Allemagne où il n’a marqué que cinq fois depuis son arrivée à Leverkusen en janvier 2021.

Mais son arrivée a été complètement éclipsée par la potentielle arrivée de Lukaku.

Chelsea a tenté de se débarrasser de Lukaku tout l’été, mais ni l’Inter Milan – où il a été prêté par les Bleus l’été dernier – ni la Juventus n’ont décidé de recruter l’attaquant belge.

L’Inter était en pourparlers approfondis avec Chelsea, mais aurait abandonné Lukaku après avoir découvert qu’il parlait secrètement à leurs plus grands rivaux, la Juventus et l’AC Milan.

Le mois dernier, le capitaine de l’Inter, Lautaro Martinez, a déclaré qu’il avait été « déçu » par Lukaku pour s’être caché de ses coéquipiers et avoir refusé de répondre aux appels avant la rupture de l’accord.

Pendant ce temps, la Juve aurait dû vendre l’attaquant serbe Dusan Vlahovic pour signer Lukaku, une décision à laquelle les supporters se sont vivement opposés tout au long de la pré-saison et lors de leur victoire 3-0 à l’Udinese le week-end dernier.

Une vente permanente étant désormais exclue moins d’une semaine avant la fin du mercato estival, Chelsea discute avec la Roma d’un autre prêt, les propriétaires américains du club italien se rendant à Londres vendredi pour négocier un accord.

La Roma sera à Vérone samedi plus tard et devrait débuter avec une attaque de Paulo Dybala et de l’Italien Andrea Belotti, qui ont également joué ensemble à Palerme.

Alexis Sanchez est revenu à l’Inter Milan en tant qu’agent libre après avoir quitté Marseille, a annoncé samedi le club de Serie A.

Dans un communiqué, l’Inter a déclaré que Sanchez « avait signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2024 » d’une valeur de 2,8 millions d’euros (3,02 millions de dollars).

L’attaquant Sanchez, considéré comme le plus grand footballeur chilien de tous les temps et double vainqueur de la Copa America, a marqué 18 fois pour Marseille la saison dernière après avoir quitté l’Inter pour la France.

Le joueur de 34 ans faisait partie de l’équipe de l’Inter qui a remporté la Serie A en 2021 et a convenu l’été dernier avec l’Inter de résilier son contrat, recevant un parachute doré de quatre millions d’euros.

Il revient dans un club avec une composition de frappe différente, avec Edin Dzeko et Romelu Lukaku tous deux partis et Joaquin Correa prêté à Marseille.

Sanchez se battra désormais avec Marcus Thuram et Marko Arnautovic pour une place aux côtés du capitaine vainqueur de la Coupe du monde Lautaro Martinez.

L’Inter se rend en Sardaigne pour affronter Cagliari lors de son deuxième match de championnat de la nouvelle saison lundi soir.

