Serie A : la Lazio bat Naples, tenant du titre, 2-1 grâce aux frappes de Daichi Kamada et Luis Alberto

Daichi Kamada a infligé à Naples la première défaite de sa défense du titre de Serie A samedi avec le but vainqueur lors de la victoire mouvementée 2-1 de la Lazio à Naples.

Le milieu de terrain japonais Kamada a inscrit son premier but pour la Lazio depuis sa signature de l’Eintracht Francfort cet été à la 52e minute pour donner à la Lazio ses premiers points de la saison.

Luis Alberto a marqué le premier match de la Lazio dans une victoire méritée qui a permis à l’équipe de Maurizio Sarri de sortir de la zone de relégation et de se placer au milieu du tableau.

La Lazio n’a pas eu de chance de ne pas gagner plus au Stadio Diego Armando Maradona car elle a eu deux autres buts de Mattia Zaccagni et le débutant Matteo Guendouzi, qui a été excellent en tant que remplaçant en seconde période, a été exclu pour hors-jeu.

« Tout le monde s’est mis en jeu… ce soir, nous avons montré ce que nous pouvions faire contre la meilleure équipe de Serie A », a déclaré Luis Alberto à DAZN.

« Ce n’était pas une semaine facile ni pour nous ni pour moi et cette brillante performance nous a aidé à nous débarrasser de certaines choses. »

Piotr Zielinski a égalisé pour Naples presque immédiatement après le premier match de Luis Alberto à la 30e minute, mais les hôtes n’ont pas fait grand-chose une fois que Kamada a donné l’avantage à la Lazio.

La défaite de l’équipe de Rudi Garcia permet à l’AC Milan de rester seul en tête de la Serie A grâce à sa troisième victoire consécutive, 2-1 chez la Roma en difficulté, vendredi soir.

Ce qui est doublement satisfaisant pour la Lazio, c’est que sa victoire impressionnante au domicile des vainqueurs du Scudetto de la saison dernière place également la Roma dans les trois derniers.

L’Inter Milan peut égaliser ses rivaux locaux avec une victoire à domicile contre la Fiorentina dimanche soir.

Naples était en tête dès le début mais c’est la Lazio qui a ouvert le score à la demi-heure grâce à un peu de magie de Luis Alberto.

Le milieu de terrain espagnol a stupéfié les supporters locaux avec une talonnade effrontée à bout portant après un excellent travail sur la droite de Felipe Anderson.

La Lazio ne restait pas en tête très longtemps puisque deux minutes plus tard, le tir spéculatif de Zielinski était dévié par Ivan Provedel.

Mais au lieu d’une attaque de Naples en seconde période, c’est la Lazio qui est sortie l’équipe la plus brillante et Kamada a rapidement inscrit son premier but en Serie A.

Anderson a de nouveau été impliqué, déferlant sur la droite avant de passer à travers la surface de réparation une passe que Luis Alberto a simulée pour Kamada, qui a pris deux touches et a percé Provedel dans le coin inférieur.

Cinq minutes plus tard, Zaccagni pensait avoir accru l’avance de son équipe, mais ne parvenait pas à maintenir sa course avant de charger sur la passe de l’international français Guendouzi et de dépasser Alex Meret.

Et c’est à nouveau Zaccagni à la 73e minute qui s’est mis hors-jeu sur une passe de Luis Alberto juste avant que Guendouzi n’inscrive ce qu’il pensait être son premier but dans la Lazio après avoir été prêté par Marseille jeudi dans la capitale italienne.

A égalité de six points avec Naples, l’Atalanta a battu Monza 3-0 grâce aux premiers buts de Gianluca Scamacca pour son nouveau club.

Scamacca a signé pour l’Atalanta en provenance de West Ham pour 25 millions d’euros (27,4 millions de dollars) cet été et a marqué de chaque côté de la mi-temps avec une tête imposante et une finition basse et précise.

Le joueur de 24 ans, titulaire pour la première fois sous l’équipe de Gian Piero Gasperini, n’a pas été nommé dans la première équipe italienne de Luciano Spalletti vendredi.

Plus tôt, Bologne était revenue d’un but pour battre le promu Cagliari 2-1 tandis que l’Udinese était tenu en échec par Frosinone.

