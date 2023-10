Serie A : Christian Pulisic frappe, Olivier Giroud sauve alors que l’AC Milan passe à la première place

Christian Pulisic a renvoyé l’AC Milan en tête de la Serie A samedi après une victoire 1-0 à Gênes décidée au cours de dernières minutes folles au cours desquelles Olivier Giroud a enfilé ses gants de gardien de but et a sauvé la mise.

Il ne s’était pas passé grand-chose au Stadio Luigi Ferraris jusqu’à ce que Pulisic frappe à trois minutes de la fin, tournant et marquant le but gagnant controversé qui n’a été accordé qu’après un long contrôle VAR pour un éventuel handball.

La décision de donner cet objectif amènerait finalement le président de Gênes, furieux, Alberto Zangrillo, à faire allusion à une conspiration dans laquelle « les suspects habituels arrivent toujours en tête ».

LIRE : Scott McTominay marque un doublé dans les arrêts de jeu pour donner à Manchester United une victoire bien méritée

Le quatrième but de Pulisic à Milan a donné à son équipe deux points d’avance sur l’Inter grâce à une quatrième victoire consécutive depuis l’humiliation de cinq buts du mois dernier subie par leurs rivaux locaux, qui n’ont pu faire match nul 2-2 contre Bologne.

Sa frappe a également plongé le match dans le chaos alors que l’équipe locale tentait de grappiller un point, Mike Maignan a reçu un carton rouge direct à la septième minute du temps additionnel pour avoir quitté son but et percuté Caleb Ekuban.

L’entraîneur Stefano Pioli avait effectué son cinquième remplacement quelques instants auparavant, alors Giroud, qui avait été engagé à la 66e minute pour marquer un but vainqueur, a ensuite été chargé d’arrêter Gênes et a immédiatement regardé, impuissant, Albert Gudmundsson décocher un coup franc sur la barre transversale.

« Pulisic voulait entrer dans le but mais nous lui avons dit qu’il était trop petit, alors Oli a été choisi pour entrer », a déclaré Pioli à Sky Sport.

Alors que le public local réclamait du sang, le gardien de Gênes Josep Martinez est apparu pour le corner suivant, mais a fini par être lui-même expulsé pour une deuxième infraction pouvant être réservée.

Et Giroud a couronné une soirée incroyable en se précipitant hors de son but à deux reprises pour refuser Gênes et garantir que Milan ramène les trois points à San Siro.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il ferait du maillot de gardien, il répond : « Je vais l’encadrer ! »

« Je ne savais pas si Cala (Hakan Calhanoglu) allait me donner le ballon de la tête alors je me suis dit ‘vas-y’. Je n’ai pas les compétences naturelles d’un gardien de but et je me suis vraiment blessé au bras mais ce n’est pas grave.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)