Sergio Rico parle pour la première fois depuis qu’un accident d’équitation l’a plongé dans le coma, luttant pour sa vie.

L’ancien gardien de but de Fulham et actuel du Paris Saint-Germain a subi de graves blessures à la tête lorsqu’il est tombé de cheval le 28 mai dans sa ville natale de Séville.

2 Le PSG attendait des nouvelles de Rico Crédit : AFP

2 Et sa femme se sent maintenant positive Crédit : @albasilvat

Les premières mises à jour de l’hôpital à la suite de la chute n’étaient pas positives, avec sa femme, Alba Silva, publiant un message émouvant sur Instagram disant: « Ne me laisse pas seul mon amour parce que je jure que je ne peux pas, ni ne fais Je sais comment vivre sans toi.

Maintenant, les choses s’améliorent avec le jeune homme de 29 ans qui s’est réveillé d’un coma médicalement provoqué il y a une semaine, mais il reste en soins intensifs.

Offrir une mise à jour en dehors de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio, Silva a dit: « Il s’améliore. Il communique, Sergio communique.

« Il communique. Il nous appelle par notre nom et tout, il sait parfaitement qui nous tous qui entrons et a une grande mémoire.

« J’espère qu’ils le transféreront dans le service dès que possible, mais ils doivent être sûrs et ils n’ont pas encore décidé, alors quand ils décident, nous leur faisons confiance. »

Lorsqu’on lui a demandé si Rico se souvenait de l’incident, elle a répondu : « Je ne pense pas, mais nous ne pouvons pas encore le savoir tant qu’il ne peut pas parler [about it]. Nous essayons de le garder cool, calme pendant que nous sommes ensemble et c’est tout. »

Après avoir été sorti de son coma, Silva a posté les deux ensemble sur Instagram avec la légende : « Toi et moi, ensemble, invincibles ».

Rico a reçu un certain nombre de vœux, ses coéquipiers du PSG portant des maillots à son image pour leur finale de la saison, tandis que les fans ont déployé des banderoles montrant son maillot n°16.