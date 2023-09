Sergio Reguilon incarne l’esprit de Man United après avoir joué pendant une maladie – Erik ten Hag

L’entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, a fait l’éloge de l’arrière gauche Sergio Reguilon après avoir révélé que l’Espagnol avait joué pour cause de maladie lors de la victoire 1-0 de samedi à Burnley.

Reguilon, qui a signé un prêt de Tottenham le jour de la date limite pour remplacer Luke Shaw et Tyrell Malacia, blessés, a déjà impressionné les fans avec ses performances engagées jusqu’à présent ce mois-ci.

Contre Burnley, il était de retour dans la formation de départ et a joué son rôle alors que United a gardé sa cage inviolée pour gagner 1-0 à Turf Moor.

Mais son remplacement à la 79e minute, lorsqu’il a été remplacé par le défenseur central Raphael Varane, a fait spéculer qu’il avait été blessé et Ten Hag a été interrogé sur le joueur après le match.

« Reguilon était malade », a déclaré le Néerlandais à TNT Sports. « Et cela en dit long sur le caractère et l’esprit que cette équipe veut montrer.

« Il voulait jouer. Il voulait soutenir et contribuer à l’équipe. »

Reguilon a rejoint United dans le cadre d’un contrat d’une saison et a été populaire jusqu’à présent, mais il pourrait avoir plus de mal à trouver des opportunités en équipe première une fois Shaw et Malacia revenus.

Le joueur de 26 ans a débuté sa carrière au Real Madrid et a également été prêté à Séville et à l’Atletico en Espagne.

Chez les Spurs, il a été gelé sous Antonio Conte et il semble désormais peu probable qu’il revienne, Destiny Udogie impressionnant à ce poste sous Ange Postecoglou.

