Sergio Ramos un grand fan de Lionel Messi malgré la rivalité Real Madrid-Barcelone

L’un des défenseurs les plus emblématiques du Real Madrid, Sergio Ramos, a mis de côté la rivalité du Clasico pour apprécier la légende barcelonaise Lionel Messi. Barcelone et le Real Madrid sont l’un des rivaux les plus féroces du football. Leurs matchs sont connus pour l’atmosphère surchauffée et les étoiles exposées. Ramos, qui a été au cœur de la défense des Blancos pendant 16 ans, a déclaré que Messi « aura toujours un rôle » dans son équipe. L’Espagnol a participé à 45 rencontres d’El Clasico pendant son séjour dans la capitale espagnole. El Clasico est le match de football le plus regardé du sport.

Ramos, qui a été capitaine du Real Madrid pendant plusieurs années, est passé en France avec le Paris Saint-Germain et a affirmé qu’il adorerait jouer avec l’un des meilleurs footballeurs à avoir jamais honoré le jeu, Lionel Messi. « J’aime jouer avec les meilleurs joueurs et Messi a été l’un des meilleurs au monde », a déclaré Ramos à TNT Sports.

L’Espagnol a poursuivi en disant qu’il avait de bonnes relations avec Messi, qui l’a également encouragé à sortir de sa zone de confort et à explorer la France. « Au cours de ces années de rivalité, nous avons formé une relation et il m’a envoyé des messages m’encourageant à venir au PSG », a ajouté Ramos.

Alors que le PSG a de grands rêves et aimerait imiter le Real Madrid, il n’a pas rencontré beaucoup de succès en Europe. Ramos a une riche expérience après avoir remporté 4 titres de Ligue des champions et 5 championnats de Liga. L’équipe parisienne espère qu’avec Ramos au cœur de sa défense, le PSG remportera son premier titre en Ligue des champions.

Ramos sera une voix expérimentée dans la défense, quelque chose que l’équipe a manqué depuis que Thiago Silva est parti pour Chelsea. L’équipe de Mauricio Pochettino a ajouté une foule de nouvelles stars telles que le vainqueur de la Coupe du monde Gianluigi Donnarumma et l’ancien milieu de terrain de Liverpool Georgino Wijnaldum.

