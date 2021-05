Sergio Ramos se blesse à nouveau et cette fois, c’est le ischio-jambier

Sergio Ramos a subi une blessure aux ischio-jambiers, Real Madrid a annoncé samedi, évoquant la possibilité que le défenseur ait disputé son dernier match pour le club. Ramos ne sera pas disponible pour le match de Madrid contre Séville dimanche, ce qui pourrait s’avérer crucial pour la course au titre de la Liga, l’Atletico Madrid affrontant également Barcelone plus tard samedi. Et avec seulement quatre matches de la saison, Ramos pourrait ne pas jouer à nouveau pour le Real Madrid étant donné qu’il n’a pas encore renouvelé son contrat, qui expire cet été. L’entraîneur espagnol Luis Enrique pourrait également s’inquiéter de la forme physique du joueur de 35 ans avant le début de l’Euro 2020 le mois prochain.

« Suite aux tests effectués sur Sergio Ramos par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une tendénite au ischio-jambier gauche », indique un communiqué du club.

C’est la troisième blessure cette année pour Ramos, qui est entré directement dans la formation de départ pour la défaite de mercredi en Ligue des champions contre Chelsea après un mois d’absence avec un problème de mollet.

Les 21 apparitions de Ramos pour le Real Madrid dans toutes les compétitions sont son plus bas en 15 saisons à jouer pour le club.

L’Espagnol a rejoint Madrid depuis Séville en 2005 et est l’un des joueurs les plus titrés du club, ayant remporté cinq titres de la Liga, quatre ligues des champions et deux Copa del Reys.

