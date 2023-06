Sergio Ramos rejoint Lionel Messi pour quitter le Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain, champion de France, a annoncé vendredi que l’ancien défenseur vétéran espagnol Sergio Ramos rejoindrait Lionel Messi pour quitter le club à la fin de la saison.

Ramos, 37 ans, est arrivé dans la capitale française en 2021 après une période chargée de trophées avec le Real Madrid, remportant la Ligue des champions à quatre reprises.

« Nous voudrions exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu’il a passées avec nous », a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaifi dans un communiqué.

« Le leadership, l’esprit d’équipe et le professionnalisme de Sergio, combinés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football, et ce fut un honneur de l’avoir à Paris.

« Tout le monde au club lui souhaite le meilleur », a ajouté Al-Khelaifi.

L’annonce est intervenue moins de 24 heures avant le dernier match de la saison de Ligue 1 du PSG alors qu’il accueille Clermont.

Ramos suit le vainqueur argentin de la Coupe du monde 2022 Messi hors de la porte du Parc des Princes avec des informations liant également le Brésilien Neymar à un départ.

« Demain est un jour spécial, demain je dirai au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au @psg », a déclaré Ramos sur les réseaux sociaux.

« Je ne sais pas dans combien d’endroits on peut se sentir chez soi, mais sans aucun doute le PSG, les supporters et Paris en faisaient partie pour moi.

« Merci pour ces deux années spéciales au cours desquelles j’ai pu jouer dans tous les tournois et tout donner », a-t-il ajouté.

L’ancien défenseur de Séville a remporté la Ligue 1 à deux reprises à Paris, disputant 57 matchs et son contrat avec le PSG prendra fin le 30 juin.

44 de ces apparitions sont survenues cette campagne après une première saison, avec Mauricio Pochettino en charge, a été en proie à une blessure.

Ramos, qui a remporté la Coupe du monde 2010 avec l’Espagne, et Messi sont arrivés le même été dans l’optique d’un titre en Ligue des champions avec le PSG, mais ils ont été éliminés lors des 16 dernières des deux éditions.

En savoir plus: « Lionel Messi m’a dit que la semaine prochaine, il prendrait une décision sur son avenir »: Xavi de Barcelone

Messi a été lié à des déménagements à l’Inter Miami et à un club en Arabie saoudite ainsi qu’à un retour à Barcelone.

Plus tard vendredi, le journal L’Equipe a affirmé que le patron du PSG, Christophe Galthier, ferait également ses adieux au club après le match de ce week-end.

Malgré la victoire du titre de champion cette année, l’échec de la compétition européenne est ce sur quoi Galthier a été jugé.

Les rapports indiquent que le PSG est intéressé à faire venir l’attaquant du Real Madrid Marco Asensio pour la saison prochaine ainsi que le défenseur de l’Inter Milan Milan Skriniar, alors qu’un autre été de reconstruction est sur le point de commencer.

