Sergio Ramos rejoint le Paris Saint-Germain pour un contrat de deux ans

Sergio Ramos a signé un contrat de deux ans avec le club français du Paris Saint-Germain, a annoncé jeudi le club. Le défenseur espagnol met ainsi un terme à un séjour de 16 ans avec le Real Madrid où il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de ses générations tout en remportant un camion de trophées tant au niveau national qu’européen.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain », a déclaré Ramos au PSG. « C’est un grand changement dans ma vie, un nouveau défi et c’est un jour que je n’oublierai jamais. Je suis très fier d’être un faire partie de ce projet ambitieux, faire partie de cette équipe avec tant de grands joueurs. »

« Le Paris Saint-Germain est un club qui a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Je veux continuer à grandir et à m’améliorer à Paris et aider l’équipe à remporter le plus de trophées possible », a-t-il ajouté.

Ramos a été capitaine du Real entre 2015 et 2021 tout en les aidant à remporter quatre titres de l’UEFA Champions League entre 2014 et 2018 et cinq trophées de la Liga (2007, 2008, 2012, 2017 et 2020).

Au niveau international, Ramos a remporté la Coupe du Monde de la FIFA en 2010 et deux Euros de l’UEFA en 2008 et 2012. Il est le joueur espagnol (et joueur européen) le plus capé de tous les temps avec 180 apparitions pour son équipe nationale (23 buts).

Il a été nommé à deux reprises Défenseur de l’année de l’UEFA (2017 et 2018), et a figuré pas moins de 11 fois dans le FIFA/FIFPro World XI entre 2008 et 2020 et a également été nommé dans l’équipe du tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2010.

« Aujourd’hui, Paris accueille l’un des plus grands joueurs de notre époque. Nous sommes ravis d’annoncer que Sergio Ramos nous a rejoint », a déclaré le PDG du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

« Sergio est un footballeur complet, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du football. C’est un compétiteur né, un leader et un vrai professionnel. Sa vaste expérience et son ambition sont en parfaite synergie avec celles du club. Je suis fier de le voir sous le maillot du Paris Saint-Germain et je sais que nos supporters lui réserveront un accueil fantastique », a-t-il ajouté.

