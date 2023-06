Sergio Ramos quittera le PSG après le dernier match de la saison

Le grand espagnol Sergio Ramos quittera le Paris Saint-Germain après son dernier match de la saison samedi, ont confirmé vendredi le joueur et le club.

Le contrat de Ramos, qui doit expirer cet été, ne sera pas renouvelé, le rendant disponible sur un transfert gratuit.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Demain est un jour spécial, demain je dirai au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au PSG » Ramos posté sur les réseaux sociaux. « Je ne sais pas dans combien d’endroits on peut se sentir chez soi, mais sans aucun doute le PSG, les supporters et Paris en faisaient partie pour moi.

« Merci pour ces deux années particulières où j’ai pu disputer tous les tournois et tout donner. Je vais relever de nouveaux défis, je vais porter d’autres couleurs, mais d’abord, et pour la dernière fois : ¡#AllezParis. »

Ajouté le président-directeur général du PSG Nasser Al-Khelaifi dans un déclaration: « Nous voudrions exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu’il a passées avec nous.

« Le leadership, l’esprit d’équipe et le professionnalisme de Sergio, combinés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football, et ce fut un honneur de l’avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur. »

Sergio Ramos quittera le Paris Saint-Germain après deux saisons avec les champions de France. Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

Ramos, 37 ans, a rejoint le PSG à l’été 2021 après avoir passé 16 ans au Real Madrid, au cours desquels il a remporté cinq titres en Liga et quatre couronnes en Ligue des champions. Vainqueur de la Coupe du monde 2010 avec l’Espagne, le défenseur a disputé 57 matches et remporté des titres de Ligue 1 au cours de ses deux saisons au PSG, mais le club n’a pas réussi à dépasser les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Après une nouvelle saison de déception en Europe, le PSG devrait subir une transformation importante cette intersaison.

L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a confirmé jeudi que Lionel Messi partirait également à l’expiration de son contrat cet été, tandis que des sources ont déclaré à ESPN que Neymar et le PSG étaient tous deux ouverts au départ de l’attaquant brésilien.

Ramos a également annoncé sa retraite internationale en février après avoir disputé 180 matches avec l’Espagne. En plus de la Coupe du monde, il a également remporté le Championnat d’Europe en 2008 et 2012.

Le PSG, qui a décroché le titre de Ligue 1 le week-end dernier, disputera samedi son dernier match de la saison à domicile contre Clermont Foot.