Sergio Ramos quitte le Real Madrid – et la légende alerte d’énormes clubs sur sa condition physique en faisant des courses de côte à moitié nus dans des gants (VIDEO)

Malgré l’impasse contractuelle qui menaçait de mettre fin au séjour de 16 ans du défenseur Ramos chez les géants espagnols, peu s’attendaient vraiment à ce que l’un des partenariats les plus réussis de tous les temps entre un club et un joueur prenne fin cet été.

Dans une déclaration sismique mercredi, cependant, Madrid a révélé qu’un « acte institutionnel d’hommage et d’adieu » aurait lieu pour Ramos le lendemain, mettant en vedette le président du club controversé Florentino Perez et une conférence de presse virtuelle avec le quadruple Ligue des champions et le quintuple vainqueur de la Liga.

À 35 ans, Ramos a déjà subi une omission surprise de l’équipe d’Espagne à l’Euro 2020 ce mois-ci. Son départ forcé de ses côtés nationaux et internationaux est en partie perçu comme une tentative des patrons d’attirer de nouveaux talents plutôt que de s’appuyer sur un personnage arrivant en fin de carrière.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par le Real Madrid CF (@realmadrid)

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Ramos reste un joueur formidable avec une expérience considérable qui est susceptible d’attirer des équipes de premier plan à travers l’Europe. Selon les rumeurs, les champions de Premier League Manchester City et leur manager espagnol, Pep Guardiola, seraient prêts à offrir au vétéran coriace un contrat de deux ans pour renforcer son équipe.

Le capitaine de longue date de Bernabeu a semblé annoncer sa forme physique à des prétendants potentiels avant la nouvelle, sprintant sur une pente dans un slip avant de redescendre pour montrer son cadre déchiré et tatoué dans une curieuse paire de gants rouges.

Ramos a ajouté deux emojis biceps bombés à la publication sur une plate-forme qui montre le niveau de profil qu’il apporterait à une équipe, comptant plus de 44 millions de followers.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Un jour plus tôt, ces fans avaient vu le romantique Ramos et sa femme glamour – la présentatrice, actrice et mannequin Pilar Rubio, qui est la mère de ses quatre enfants – partager des messages identiques à l’occasion de leur anniversaire de mariage.

« Le temps passe, mais chaque jour à tes côtés c’est revivre ce moment que nous avons partagé il y a deux ans », dirent-ils tous les deux, accompagnant leur amertume d’une photo de la journée mémorable.

« Puissions-nous ne jamais cesser de sourire, de profiter, de nous exciter et de nous embrasser tendrement sur le front pour célébrer la chance et la vie à vos côtés. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

Ramos a raté une grande partie de la saison 2020/21 du bégaiement de Madrid à cause d’une série de problèmes, notamment des blessures aux genoux et aux tendons.

La star du Ballon d’Or Dream Team n’a disputé que 15 matches de Liga et cinq matches de Ligue des champions au total, des chiffres que son nouveau club pourrait espérer améliorer.

Il a dépassé le record du gardien italien Gianluigi Buffon pour le plus grand nombre d’apparitions internationales par un joueur européen en novembre, remportant sa 177e sélection.

La finale de l’Euro aurait prolongé une série d’apparitions dans des tournois majeurs avec l’Espagne qui n’avait pas été interrompue depuis 2004.