Sergio Ramos quitte le Real Madrid après 16 saisons remarquables. Comment en est-il arrivé là ?

Sergio Ramos est le garçon qui n’est pas devenu torero parce que sa mère ne le voulait pas, mais qui n’a pas cru que rien d’autre dans sa vie, depuis ce jour-là, soit impossible.

En 2005, lorsque Florentino Perez a fait de Ramos la première signature espagnole de son règne en tant que président, le Real Madrid n’achetait pas un footballeur, mais une force de la nature. L’homme qui est arrivé et, débordant du même impétueux Je peux faire tout ce que je veux lave intérieure, a déclaré au monde « Je veux le maillot n°4 et je veux être le prochain Fernando Hierro. »

Le ridicule et la réprimande ont suivi pour avoir osé penser qu’il pourrait imiter la légende madrilène de 14 ans, mais regardez qui a finalement gagné l’argument.

L’homme qui trottait au milieu de terrain sur ce terrain de Lisbonne en 2014, ne pensant pas tant à rater la chance de remporter sa première Coupe d’Europe ou à perdre face à son rival acharné l’Atletico en finale de Ligue des champions, mais comment y avait-il certainement pas Ramos a raté l’occasion d’honorer son grand-père bien-aimé et récemment décédé lors de la première finale depuis le décès du vieil homme.

Certainement pas.

Regardez qui a sauté plus haut que jamais avec quelques secondes restantes, marquant l’un des grands buts emblématiques de l’histoire de Madrid. L’homme qui s’est imprégné tous les abus et l’opprobre pour avoir fait exploser la balle au-dessus du bar en demi-finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich à Bernabeu et a juré à son frère, et à Jesus Navas : « Je leur montrerai tous ! » Le prochain penalty que je prendrai sera une panenka, quelle que soit la situation, et je But. »

Regardez qui a mis l’Espagne en finale de l’Euro 2012 – et a exclu le Portugal de Cristiano Ronaldo de la compétition – via un délicieux et techniquement beau penalty « Panenka », lobé diaboliquement sur Rui Patricio.

Agé de 28 ans, Sergio Ramos n’avait jamais disputé de finale de Ligue des champions, ce qui signifie que, par définition, il n’en avait jamais remporté une, marqué dans une ou soulevé ce légendaire trophée en tant que capitaine. À 32 ans, il en avait gagné quatre.

Seuls deux joueurs de l’histoire ont marqué plus de buts en finale de Ligue des champions (aucun n’est un défenseur comme Ramos), et personne n’a mené le Real Madrid à la victoire en Coupe d’Europe ou en Ligue des champions autant de fois (trois) que ce garçon de Séville. Une force de la nature.

Pourtant, ses forces – en particulier le genre de confiance en soi agressive, haussière et brûlante qui a alimenté tout le succès de Ramos – peuvent également devenir un talon d’Achille. Et c’est pourquoi Ramos quitte Madrid.

Ramos. Agence Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images

Vous avez lu ailleurs sur ESPN que Ramos voulait rester, qu’il est revenu et a annoncé qu’il accepterait l’offre même de Madrid qu’il (et son frère René, qui le représente) avait initialement rejetée. Vous avez aussi lu ses regrets, sa promesse de revenir un jour. (Et je n’ai absolument aucun doute que cela signifie en tant que président du club.)

Tout ce qui précède fait les gros titres du jour, mais ce qui se cache derrière eux a été une sorte de bataille pour le pouvoir dans le club qu’il aime.

Le départ de Ramos du club n’avait pas simplement à voir avec des arguments quant à savoir s’il devrait obtenir une, deux ou même quatre saisons dans un nouveau contrat ni, en particulier, combien il devrait gagner. Au lieu de cela, Ramos s’est rapproché de l’homme qui, dans tous les sens, dirige le Real Madrid – et il est loin d’être la première figure emblématique d’un grand club à tomber dans ce piège.

Le résultat de ce qui était une dispute inutile, mais croissante, est que Ramos pensait qu’il « dirigait » le club, seulement pour que Perez montre qu’en fait, il l’a fait.

Le premier reniflement de Ramos et Perez, chacun une légende de Madrid à sa manière, parlant et travaillant à contre-courant, c’était il y a un peu plus de deux ans.

Ramos a proposé que Los Blancos qu’il parte gratuitement, en signe de reconnaissance, pour qu’il puisse aller jouer en Chine.

« L’offre était sur la table, et je n’aurais jamais pensé à accepter d’y aller, mais il s’est avéré que ma relation avec le club n’était pas ce que je pensais qu’elle était », a déclaré Ramos en 2019. « Florentino et moi avons une relation père-fils et passer autant de temps près de quelqu’un au fil des ans engendre de l’affection. Quand je le vois à mon mariage [which was a fortnight away at the time], je vais lui donner une étreinte. Je suis comme ça.

« Quand quelque chose ne va pas, je vais y faire face, dire ce que je pense, puis nous réglerons les choses. »

C’était le point de vue de Ramos. Il pensait pouvoir envisager de déménager en Chine à cause du club et de son président. Puis, il pensa que la relation était réparée. Au lieu de cela, il s’était très légèrement corrodé.

Puis, dans son rôle de « dirigeant syndical » – étant donné qu’il est le capitaine tout-puissant de ce vestiaire massivement endurci et couronné de succès – Ramos a découragé ses coéquipiers d’accepter la pétition de Florentino selon laquelle ils négocient des réductions de salaire en tant qu’équipe pendant la pandémie. Ces réductions auraient été basées sur l’impact financier du coronavirus sur le Real Madrid.

Ramos semble avoir cru qu’il y avait un autre programme, peut-être un pour économiser l’argent du club qu’ils pourraient ensuite dépenser pour signer et payer Kylian Mbappe. Quoi qu’il en soit, Ramos mettant son pied à terre et conseillant aux autres de suivre son exemple à un moment où il négociait pour son avenir personnel au club semble avoir été un mauvais mélange.

Peut-être à juste titre, Ramos pensait qu’il avait le fauteuil électrique. Une légende, toujours en pleine forme, avide de plus de triomphes au club et aimée des fans : il se sentait très proche de l’intouchable. Lui et son frère avaient tort à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, c’est la situation. Cela ne commence pas non plus à endommager sa légende globale ou à le rendre unique.

Pensez à Alfredo Di Stefano, Raul et Iker Casillas : tous ont quitté le Real Madrid soit en mauvais termes avec le président de leur époque, soit par la porte de derrière sans un adieu approprié. Ramos est en bonne compagnie, mais au moins il y a eu un bon départ malgré la tension entre lui et Perez. Il est clair que le sentiment « père-fils » résistera à ces retombées. Bien.

Ramos était imparfait pour Madrid et l’Espagne ; il était imparfait parce que la perfection n’était jamais ce qu’il recherchait. C’est un preneur de risques, c’est un talent monstre, c’est un gagnant, il est ultra-agressif. Personne n’a été expulsé plus de fois pour Madrid ou en Liga que Ramos, mais très peu de joueurs ont remporté plus de trophées avec le club. Si vous lui aviez demandé, à Florentino ou à 99 pour cent des fans lorsqu’il a rejoint Séville s’ils l’avaient signé pour ce solde, la réponse aurait été retentissante : « Oui !

Ramos est pirate, audacieux, effronté et heureux de prendre des risques. Il est courageux et parfois, il est une force tout à fait imparable sur le terrain. La plupart des fans et des critiques ignorent même le fait qu’il est un footballeur extraordinairement bon. Techniquement, il est exquis.

J’ai eu la grande chance à travers de nombreux tournois, quand il était soit l’arrière droit ou le milieu central de l’Espagne, de le regarder faire des exercices d’entraînement mais, plus important encore, de le regarder dans les parties avant ou après les séances quand il défie ses coéquipiers à compétitions. Frapper la barre transversale, convertir les penaltys, jouer au foot-tennis, plier le ballon dans le filet depuis derrière la ligne de but : vous l’appelez. Il défiait ses coéquipiers et les battait généralement.

En 2021, avec trois ou quatre ans à jouer, il lui manque environ 20 buts sur 150 buts seniors. Pour un défenseur, c’est tout à fait extraordinaire.

À travers l’ère moderne de la victoire de l’Espagne et du Real Madrid, Ramos est l’une des icônes les plus remarquables. Et je veux dire littéralement icône. Ses coupes de cheveux, sa garde-robe, ses bijoux, ses voitures, sa colère, ses fentes sur Lionel Messi, ses levées de trophées, ses improbables sauvetages en club et en country, sa chute de la Copa del Rey sur le pont supérieur d’un bus de célébration, son geste du doigt vers les arbitres, son habileté, son pouvoir : sa confiance en soi totale, totale et inébranlable.

Franchement, ça a été une huée. Ramos est l’un de ces gars qui font que le billet vaut la peine d’être acheté, que la télévision vaut la peine d’être allumée, que les sponsors font des folies, qui nous rendent tous de plus en plus amoureux du football pour toute sa beauté et son idiosyncrasie.

Perez, à gauche, a signé Ramos en 2005 et le jeune défenseur était sa première signature espagnole depuis qu’il est devenu président du club. Alors que le couple a bénéficié d’un lien fructueux au cours des 16 dernières années, il a commencé à s’effilocher récemment, culminant avec la sortie de Ramos cet été. PHILIPPE DESMAZES/AFP via Getty Images

En fin de compte, lorsque Ramos a fait face aux médias, il a pleuré. Il ne pouvait pas s’en empêcher, ce fer rouillé juste un peu. « Le moment est arrivé… l’un des plus difficiles de ma vie. On n’est jamais bien préparé à dire au revoir au Real Madrid. »

Mon fervent espoir – bien qu’il semble n’y avoir pratiquement aucune chance – est qu’il signe pour Séville. Cela signifierait une baisse de salaire qu’il n’est pas encore prêt à accepter. Je dis cela parce que, honnêtement, la Liga est toujours massivement meilleure, massivement plus amusante, plus intéressante et plus compétitive avec Sergio Ramos.

Mais peut-être qu’il décidera de voyager.

Paris Saint Germain? Je pouvais le voir. Manchester City? Je ne sais pas trop comment lui et Pep Guardiola s’entendraient mais, oh mon Dieu, Ramos en Premier League serait tout à fait explosif.

En tout cas Sergio, merci pour les souvenirs. Et merci aussi à sa maman, Paqui Garcia. Il ne fait aucun doute que Ramos aurait été tout aussi emblématique dans le sport qu’il a d’abord aimé, et il est possible que le fait de regarder un taureau dans le ring ait été un meilleur match que certains des avant-centres qu’il a dévorés au cours de sa carrière madrilène. Mais quand elle lui a fait promettre de ne pas devenir un Toréador, et pour ne pas la faire vivre dans la peur qu’un de ces soirs dans cette profession, il soit fatalement encorné, Paqui Garcia a par inadvertance béni le football avec l’un des joueurs les plus colorés, talentueux, audacieux, arrogants et divertissants qu’il ait jamais vu.

Quoi qu’il arrive maintenant et peu importe où il ira, je surveillerai. Le Sergio Show continue et je vous recommande de vous connecter également. A plus tard, capitaine.