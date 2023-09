Sergio Ramos prêt pour le retour à Séville – sources

Sergio Ramos est en pourparlers avancés sur un retour à Séville, ont confirmé des sources à ESPN.

Ramos, 37 ans, est agent libre depuis l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juillet.

L’ancien défenseur central du Real Madrid a suscité l’intérêt des clubs saoudiens d’Al Ittihad, de Galatasaray, du FC Porto et de la MLS, selon des sources, mais il a opté pour Séville car il préfère rester plus près de chez lui.

Séville, dont le match de Liga contre l’Atletico Madrid a été reporté dimanche sur avis des autorités locales, en raison de fortes pluies annoncées, espère conclure l’affaire dans les prochaines heures.

Le président du club, Pepe Castro, a semblé exclure une décision pour Ramos le mois dernier, affirmant qu’il n’avait « jamais été une option » et a déclaré que le défenseur avait été proposé au club « directement et indirectement ».

Séville – qui a remporté la Ligue Europa en mai – a connu un mauvais début de saison en Liga, perdant ses trois matches jusqu’à présent et est en bas du classement.

Sergio Ramos s’apprête à revenir dans le club où il a débuté sa carrière. Sébastien Frej/MB Media/Getty Images

Ramos est né à Camas, une ville située juste à l’extérieur de la ville de Séville, et a joué pour Séville lorsqu’il était adolescent avant de rejoindre le Real Madrid en septembre 2005.

Il a passé 16 ans à Madrid, devenant capitaine du club et remportant cinq titres de Liga et quatre Ligues des champions – offrant l’un des moments les plus emblématiques de l’histoire du club avec son but en finale de la Ligue des champions 2014 – avant de rejoindre le PSG pour un transfert gratuit. en juillet 2021.

Après une première saison blessée à Paris et une deuxième campagne plus impressionnante, Ramos a quitté le PSG cet été et réfléchit depuis à ses options.

L’ancien capitaine espagnol a pris sa retraite internationale en février, deux ans après sa dernière apparition, lorsqu’on lui a dit qu’il ne faisait pas partie des projets de l’entraîneur Luis de la Fuente.

Ramos était un élément clé des équipes espagnoles qui ont remporté trois tournois internationaux consécutifs entre 2008 et 2012, dont la Coupe du monde 2010.