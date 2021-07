Sergio Ramos prêt pour la visite médicale du Paris Saint-Germain mardi

Sergio Ramos subira un examen médical à Paris mardi avant de rejoindre le Paris Saint-Germain en tant qu’agent libre, ont indiqué des sources à ESPN.

Des sources ont ajouté que le vétéran défenseur avait accepté de rejoindre les géants de la Ligue 1 pour un contrat de deux ans.

Ramos, 35 ans, a annoncé le mois dernier qu’il quitterait le Real Madrid après avoir échoué à trouver un accord pour prolonger son séjour de 16 ans dans la capitale espagnole.

Manchester City et le Bayern Munich avaient manifesté un intérêt pour l’acquisition de International espagnol, mais le défenseur central expérimenté a préféré le projet du PSG.

Ramos n’a pas conclu d’accord avec Madrid en raison de divergences sur la durée de l’accord. Los Blancos n’étaient disposés à offrir qu’un an et au moment où Ramos a accepté la proposition du club, on lui a dit que le délai était expiré.

Ramos avait voulu un contrat de deux ans. Son salaire au PSG devrait être inférieur à ce qu’il gagnait en Espagne et à ce qu’il aurait gagné s’il était resté au Bernabeu.

Ramos débarquera à Paris quelques heures seulement après l’arrivée de son ancien coéquipier du Real Madrid Achraf Hakimi. Hakimi, 22 ans, devrait rejoindre le PSG sur un transfert de 70 millions d’euros de l’Inter Milan, ont indiqué des sources à ESPN.

L’international marocain a posté un message sur Twitter lundi laissant entendre qu’il était en route pour la capitale française.

L’arrivée de Ramos et Hakimi renforcera encore l’équipe de Mauricio Pochettino qui comprend déjà les défenseurs Presnel Kimpembe, Marquinhos et Thilo Kehrer.

Pochettino était impatient de renforcer sa ligne défensive qui s’est avérée être leur point faible la saison dernière lorsqu’ils ont été éliminés par Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions.