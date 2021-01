Sergio Ramos est prêt à quitter le Real Madrid cet été pour la Premier League – car il n’aime pas le Paris St Germain.

Les discussions sur un nouveau contrat au Bernabeu se sont effondrées et cela signifie que Ramos – dont le trophée comprend cinq titres de la Liga, quatre ligues des champions, une Coupe du monde et deux championnats d’Europe – sera disponible sur un transfert gratuit en juillet.

Il a le droit de parler à des clubs en dehors de l’Espagne dès maintenant pour obtenir un accord précontractuel – et son agent, le frère René Ramos, cible l’Angleterre.

L’international espagnol n’est pas convaincu par un déménagement à Paris et a déjà refusé les offres d’Asie car sa famille n’aime pas la destination.

Il n’y a, cependant, qu’une poignée de clubs qui peuvent payer le salaire de Ramos.

Même à 34 ans, il s’attend à gagner plus de 200000 £ par semaine – et a refusé un nouvel accord de deux ans chez Real quand on lui a demandé de prendre une réduction de salaire de 10%.

Des sources proches du joueur pensent qu’un déménagement à Manchester City ou à Liverpool serait « très difficile », mais aucun club n’est exclu.

Et cela pourrait alerter Everton, d’autant plus que Carlo Ancelotti a dirigé Ramos pendant deux ans à Madrid entre 2013-15.