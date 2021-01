Sergio Ramos n’a pas encore renouvelé son contrat avec Real Madrid et sera agent libre cet été s’il n’en signe pas un nouveau. Le contrat de Ramos avec le Real Madrid expire le 30 juin 2021 et est devenu libre de négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier. Ramos est un rocher dans la défense du Real Madrid depuis plus d’une décennie et marque des buts pour eux depuis ces dernières années. ainsi que.

Alors que le contrat Ramos-Real Madrid n’a pas encore été signé, Manchester City suivent de près l’évolution de Bernabeu, ESPN signalé. Manchester City, qui cherche à renforcer sa défense avant la saison prochaine, tient à obtenir le défenseur central avec ESPN sources disant que Pep Guardiola est un fan de Ramos.

Il est en outre rapporté que City est prêt à répondre aux demandes salariales importantes de Ramos, ce qui pose un peu de problème à Madrid depuis que le défenseur central deviendra un agent libre à la fin de la saison en cours. Cependant, Ramos reste désireux de rester dans la capitale espagnole et a entamé des discussions avec le club à l’automne même.

Selon le rapport, Ramos demande une prolongation de deux ans, ce qui va à l’encontre de la politique d’un an de Madrid pour les joueurs de plus de 30 ans. Cependant, Madrid est prêt à faire une exception pour Ramos, qui aura 35 ans en mars.

Alors que Ramos et Madrid sont désireux de faire fonctionner le contrat, la situation a traîné en raison de l’impact du coronavirus pandémie a eu sur la situation monétaire du Real Madrid.

ESPN a rapporté que City est conscient que le résultat le plus probable est que Ramos et Madrid parviendront à un accord, mais ils veulent être prêts au cas où les négociations échoueraient et que Ramos serait disponible.

Ramos est avec le Real Madrid depuis 2005 et il a été un transfert record pour un défenseur espagnol. Ramos a été amené à Madrid depuis Séville pour 27 millions d’euros.

Lors des 35 matches de La Liga 2019-2020, Ramos a trouvé le fond des filets 11 fois. Au total, Ramos a marqué 13 buts en 44 apparitions la saison dernière, ce qui était son taux de participation le plus élevé de sa carrière.

Ramos est un leader du Real Madrid à l’arrière et garde la défense tout au long. En plus de cela, Ramos a le don de marquer des buts cruciaux en période de détresse.

Ramos restera à jamais dans les mémoires pour l’égalisation de la 93e minute lors de la finale de l’UEFA Champions League 2013-14 contre l’Atletico Madrid, qui a propulsé le Real Madrid d’une position perdante à la victoire La Decima.