Sergio Ramos: le défenseur du Real Madrid quittera Bernabeu cet été | Actualités footballistiques

Sergio Ramos quittera le Real Madrid cet été, a confirmé le club.

Une conférence de presse aura lieu jeudi pour annoncer formellement le départ du capitaine du Real Madrid après 16 ans passés au club.

Une courte déclaration sur le site officiel du club disait : « Le Real Madrid CF annonce que demain, jeudi 17 juin, à 12h30, il y aura un acte institutionnel d’hommage et d’adieu à notre capitaine Sergio Ramos, avec la présence de notre président Florentino Perez.

« Après cela, Sergio Ramos comparaîtra devant les médias lors d’une conférence de presse télématique. »

