Sergio Ramos: le défenseur du Real Madrid affrontera Chelsea en demi-finale retour de la Ligue des champions | Actualités du football

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, est en forme et devrait être de retour pour la demi-finale retour de la Ligue des champions avec Chelsea mercredi, a déclaré l’entraîneur Zinedine Zidane.

Après avoir raté les neuf derniers matchs toutes compétitions confondues en raison d’une blessure, Ramos est revenu à l’entraînement complet vendredi et est également disponible pour la sélection pour la rencontre de la Liga samedi avec Osasuna.

L’arrière central a regardé depuis les tribunes de l’Estadio Alfredo Di Stefano mardi lors du match aller du Real avec Chelsea où le premier match de Christian Pulisic a été annulé par la volée de Karim Benzema plus tard dans la première mi-temps, alors que le match s’est terminé sur un match nul 1-1. .

« Il [Ramos] s’entraîne avec nous et cela signifie qu’il est capable de jouer aussi », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse.

« Nous verrons ce que nous ferons lorsque nous nommerons l’équipe, mais Sergio est en forme et prêt à jouer. »

La Liga semble prête pour la course au titre la plus proche ces dernières années alors que seulement trois points séparent les quatre premiers – l’Atletico Madrid, le Real, Barcelone et Séville.

Le champion en titre, le Real, occupe la deuxième place avec 71 points, deux derrière le leader de l’Atletico avec cinq matchs à jouer.

« La Liga est toujours une compétition difficile et il en sera ainsi jusqu’à la fin », a déclaré Zidane.

«Nous voulons remporter ce titre de champion, nous savons que ce sera difficile mais nous allons tout donner pour le faire jusqu’à la fin de la saison.

« Il y a évidemment eu beaucoup de matchs, les joueurs ont eu des problèmes, mais en une saison, toutes sortes de choses se produisent. L’important est que nous soyons prêts à aller sur le terrain et à concourir. »

Marcelo était un doute pour le match retour après avoir été appelé à travailler sur les élections régionales à Madrid



Zidane a confirmé que l’arrière latéral Ferland Mendy et le milieu de terrain Federico Valverde manqueront tous deux la visite d’Osasuna, tout comme les absents de longue date Lucas Vazquez et Dani Carvajal.

Interrogé sur la possibilité que Marcelo puisse affronter Chelsea mercredi, Zidane a confirmé que le défenseur serait disponible, bien qu’il ait été appelé à travailler dans un bureau de vote pour les élections régionales de lundi à Madrid.

Pendant ce temps, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe est un doute pour affronter Manchester City dans l’autre demi-finale retour de la Ligue des champions après que le club a confirmé qu’il manquerait son match de Ligue 1 avec Lens ce week-end en raison d’une blessure au mollet.