Sergio Ramos a fondu en larmes en faisant ses adieux au Real Madrid jeudi après 16 ans, mais est parti avec un coup de départ, se disant surpris que le club ait décidé de lui retirer une offre de contrat d’un an en affirmant qu’elle avait expiré.

Ramos, qui a disputé 671 matches avec le Real et marqué 101 buts, dont des filets lors de deux finales de Ligue des champions, a résilié son contrat avec les 13 fois champions d’Europe et n’a pas pu conclure un nouvel accord avec le club.

« La première chose que je veux dire, c’est que je n’ai jamais voulu partir. Je voulais rester ici », a déclaré Ramos lors d’une conférence de presse.

L’Espagnol a déclaré qu’il s’était vu proposer un contrat d’un an avec une réduction de 10% par rapport à son salaire précédent, mais qu’il attendait un contrat de deux ans « afin que ma famille puisse avoir continuité et tranquillité », seulement pour découvrir que l’offre précédente avait été retiré.

Ramos a rejoint le Real Madrid depuis Séville en 2005 et a fait 671 apparitions pour le club



« J’ai dit ‘d’accord’ mais ils m’ont dit que l’offre qui était sur la table avait expiré. Je respecte leur décision mais c’était une surprise », a-t-il déclaré.

« Je ne savais pas que l’offre avait une date d’expiration. Il y aura beaucoup d’opinions à mon sujet, mais je préférerais que les gens connaissent d’abord toute l’histoire et le président et le club savent que ce n’était pas une question d’argent, ils m’ont offert un an et j’en voulais deux. »

Ramos, 35 ans, a reconnu « qu’il y avait eu quelques appels » lorsqu’il est entré dans les six derniers mois de son contrat en janvier, mais a souligné que « quitter le Real Madrid n’était jamais dans mon esprit ».

Mais il a ajouté: « La vie continue, une ère s’est terminée et une nouvelle commence. Ce n’est pas le moment de parler d’autres clubs mais nous trouverons celui qui me convient. »

Une aventure à l’étranger au Paris Saint-Germain en Ligue 1 ou en Premier League ressemble à ses destinations les plus probables en raison de son salaire élevé, et il a rejeté les suggestions selon lesquelles il pourrait retourner au club d’enfance de Séville.

« Séville est un autre club qui me tient à cœur et j’y ai passé un moment merveilleux, mais aujourd’hui, je n’envisage pas cette option et eux non plus », a-t-il déclaré.

Il s’est également moqué de la question de savoir s’il pouvait rejoindre l’éternel rival du Real, Barcelone, affirmant « c’est un non catégorique ».

Le président du club, Florentino Perez, qui a amené Ramos au Real de Séville en 2005 pour 27 millions d’euros, un montant record pour un défenseur espagnol, a remercié le joueur d’avoir « renforcé encore plus la légende du Real Madrid et fait en sorte qu’il soit le club le plus admiré du monde ».

« Ce n’est pas une journée facile parce que vous avez été vraiment spécial pour moi et vous et moi avons vécu et souffert des moments historiques pour le Real Madrid », a ajouté Perez.

« Je vous souhaite tout le meilleur et je veux que vous sachiez que ce sera toujours votre maison, une légende comme vous sera toujours l’un des grands ambassadeurs de ce club. »

Ramos a rejoint le Real depuis Séville en 2005 et a remporté cinq titres de champion, deux Copa del Reys, quatre Ligues des champions et quatre Coupes du monde des clubs.

C’est pendant son séjour dans la capitale espagnole qu’il a également remporté la Coupe du monde 2010 avec l’Espagne ainsi que les Championnats d’Europe consécutifs en 2008 et 2012.

Ramos a remporté cinq titres de champion, deux Copa del Reys, quatre Ligues des champions et quatre Coupes du monde des clubs avec le Real Madrid



Cependant, les blessures ont fait des ravages lors de la dernière campagne, car il n’a joué que 21 fois alors que le Real a perdu la course au titre contre son rival de la ville, l’Atletico, tout en participant à la demi-finale de la Ligue des champions.

Le joueur de 35 ans a souffert de blessures musculaires et d’un problème au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale, ce qui signifie qu’il n’a joué qu’une seule fois depuis mars – la défaite 2-0 en demi-finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea le 5 mai.

Cela signifiait également que Ramos avait raté l’équipe espagnole pour l’Euro 2020, le manager Luis Enrique ayant choisi de ne sélectionner aucun joueur du Real dans son équipe.

La presse espagnole a continuellement remis en question l’avenir à long terme de Ramos au Bernabeu, la hiérarchie du club souhaitant apporter des changements en profondeur à l’équipe de jeu cet été.

Ramos sera un agent libre et une multitude de grands clubs seraient déjà intéressés à le signer.

