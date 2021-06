Sergio Ramos fond en larmes lors de la cérémonie d’adieu après 16 ans au Real Madrid

Sergio Ramos fondit en larmes en disant adieu à Real Madrid jeudi après 16 ans au club dans lesquels il est devenu l’un de leurs joueurs les plus emblématiques et a remporté 22 trophées. Ramos, qui a disputé 671 matches avec le Real et marqué 101 buts, dont des filets lors de deux finales de Ligue des champions, a résilié son contrat avec les 13 fois champions d’Europe et n’a pas pu conclure un nouvel accord avec le club.

« L’un des moments les plus difficiles de ma vie est arrivé, vous n’êtes jamais prêt à dire au revoir au Real Madrid mais le moment est venu », a déclaré Ramos avant de fondre en larmes lors d’une cérémonie d’adieu au terrain d’entraînement du club de Valdebebas.

« Une époque merveilleuse et unique s’est terminée, mais un nouvel avenir passionnant s’est ouvert à moi et je suis très désireux de démontrer que je peux jouer au plus haut niveau pendant encore quelques années et ajouter quelques trophées supplémentaires à ma liste de honneurs. »

Le président du club, Florentino Perez, qui a amené Ramos au Real de Séville en 2005 pour 27 millions d’euros (32 millions de dollars), un montant record pour un défenseur espagnol, a remercié le joueur d’avoir « rendu la légende du Real Madrid encore plus grande et d’en faire le plus admiré. club dans le monde ».

« Ce n’est pas une journée facile parce que vous avez été vraiment spécial pour moi et vous et moi avons vécu et souffert des moments historiques pour le Real Madrid », a ajouté Perez.

«Je vous souhaite tout le meilleur et je veux que vous sachiez que ce sera toujours votre maison, une légende comme vous sera toujours l’un des grands ambassadeurs de ce club.

