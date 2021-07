Sergio Ramos et le PSG en négociations avancées sur le transfert gratuit

Le Paris Saint-Germain est en négociations avancées pour signer Sergio Ramos sur un transfert gratuit après l’expiration du contrat du défenseur avec le Real Madrid mercredi, ont confirmé des sources à ESPN.

Ramos a annoncé le mois dernier qu’il quitterait Madrid après avoir échoué à trouver un accord pour prolonger son séjour de 16 ans dans la capitale espagnole.

– Hunter : Comment Ramos a-t-il quitté le Real Madrid après 16 ans ?

ESPN a révélé pour la première fois lundi que le PSG avait intensifié les discussions avec le camp du défenseur central.

Des sources proches de l’accord ont déclaré que les choses avaient avancé tout au long de la semaine et qu’une décision finale est attendue dans les prochains jours.

Ramos veut un accord de deux ans, mais le PSG n’en propose qu’un avec une deuxième année comme option à déclencher par un contenu mutuel. Son salaire devrait également être inférieur à ce qu’il gagnait en Espagne et à ce qu’il aurait gagné s’il était resté au Bernabeu.

L’international espagnol, qui a eu 35 ans en mars, n’a pas conclu d’accord avec Madrid en raison de divergences sur la durée de l’accord.

Los Blancos n’étaient disposés à offrir qu’un an et au moment où Ramos a accepté la proposition du club, on lui a dit que le délai était expiré.

ESPN avait précédemment rapporté que Manchester City et le Bayern Munich surveillaient également la situation de Ramos, mais diverses sources ont déclaré qu’il préférait l’offre du PSG.

Le directeur sportif Leonardo a présenté un projet que Ramos, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, considérait comme « ambitieux », ont déclaré des sources à ESPN.

Sergio Ramos pourrait rejoindre le PSG dans les prochains jours. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Ramos considère Paris comme une destination plus attrayante pour sa famille et pense que le processus d’adaptation serait beaucoup plus rapide en France, où il retrouverait ses anciens coéquipiers Angel Di Maria et Keylor Navas, ainsi qu’un ami proche Neymar qui a été au téléphone. pour le convaincre d’accepter l’offre du PSG.

Des sources expliquent comment l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a demandé au club de renforcer sa défense après avoir raté le titre de Ligue 1 contre Lille et avoir été battu par Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions.

Pochettino a Presnel Kimpembe, Marquinhos, Abdou Diallo et Thilo Kehrer, tous âgés de moins de 28 ans, et estime que l’équipe manque de leadership et d’expérience à l’arrière pour concourir au plus haut niveau.

Au début, le PSG ne considérait pas la signature d’un nouveau défenseur central comme une priorité, mais l’émergence de Ramos sur un transfert gratuit a été considérée comme une opportunité à ne pas manquer.

Le PSG avait suivi la situation de Ramos tout au long de la saison mais ne voulait pas bouger jusqu’à ce que son avenir à Madrid soit décidé. Ce n’est donc que le 16 juin que le directeur sportif Leonardo a intensifié les négociations.

L’équipe française a déjà engagé le milieu de terrain Georginio Wijnaldum pour un transfert gratuit cet été et est sur le point de conclure des accords pour le gardien Gianluigi Donnarumma et l’arrière droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi pour environ 70 millions d’euros.

Sam Marsden a contribué à ce rapport.