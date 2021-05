Sergio Ramos du Real Madrid exclu de l’équipe espagnole de l’Euro 2020

Sergio Ramos a été exclu de l’Espagne Championnat d’Europe L’équipe 2020 par l’entraîneur Luis Enrique.

Le joueur de 35 ans est le joueur le plus capé de son pays, avec 180 apparitions pour l’Espagne depuis ses débuts en mars 2005.

Luis Enrique a confirmé lundi que les défenseurs Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente et Cesar Azpilicueta avaient été choisis à la place.

Des sources ont déclaré à ESPN que des personnes proches de Ramos avaient craint la nouvelle depuis la semaine dernière.

Une série de blessures cette saison a considérablement limité l’impact de Ramos sur le terrain, ne disputant que 15 matchs de championnat pour le Real Madrid, son pire bilan – avec seulement deux d’entre eux en 2021.

Il était un remplaçant inutilisé pour Madrid lors d’une victoire de retour 2-1 contre Villarreal samedi alors qu’ils manquaient le la Ligue Titre.

L’arrière central a été blessé lors de sa dernière apparition internationale lorsqu’il a succédé à la 86e minute lors de la victoire 3-1 de l’Espagne en qualification pour la Coupe du monde contre le Kosovo à Séville le 31 mars.

L’entraîneur Luis Enrique a été critiqué pour cette décision, avec la perception que Ramos avait la priorité de battre le record d’apparition internationale de tous les temps pour les hommes de 184 sélections détenu par l’Egyptien Ahmed Hassan.

Sergio Ramos du Real Madrid ne participera pas au Championnat d’Europe. Photo par Glyn KIRK / AFP) (Photo par GLYN KIRK / AFP via Getty Images

« Il n’a pas pu concourir durant cette saison, surtout depuis janvier, dans les bonnes conditions », a déclaré lundi Luis Enrique lors d’une conférence de presse.

« Pas seulement concourir, mais même s’entraîner avec ses coéquipiers. Ce n’était pas facile. Hier soir, je lui ai dit. Nous avons eu une conversation téléphonique. C’était difficile, je le comprends, je me sens mal parce qu’il a toujours été très professionnel. »

« C’est une décision compliquée, mais je cherche toujours ce qui est le mieux pour l’équipe et le groupe », a-t-il ajouté. « Je lui ai recommandé d’être égoïste, de penser à lui-même et de récupérer à 100%, de retrouver son niveau et de continuer à jouer pour son club et l’équipe nationale à l’avenir. »

Le problème de muscle du mollet que Ramos a relevé contre le Kosovo l’a vu rater une série de matchs clés, notamment les deux matches du quart de finale de la Ligue des champions de Madrid avec Liverpool et le match aller de leur demi-finale avec Chelsea, revenant pour leur défaite 2-0 au match retour à Stamford Bridge.

Il avait également été absent de janvier à mars après avoir subi une intervention chirurgicale au ménisque de son genou droit.

Les blessures sont survenues au pire moment possible pour Ramos, qui n’a pas été en mesure de démontrer sur le terrain qu’il méritait une offre de contrat améliorée de la part de Madrid.

« Quelle que soit la décision que je prends avec Sergio Ramos, elle suscite la controverse », a ajouté Luis Enrique. «Quand je le choisis pendant 90 minutes, parce qu’il a joué beaucoup de minutes et ne s’est pas reposé.

« Quand je le choisis pendant 5 minutes, c’est mal, obtenir une autre casquette. Je sais où je suis et ce que cela signifie d’être un entraîneur de haut niveau, avec autant d’exposition au bruit des médias. Je l’accepte. J’espère que ce n’est pas le cas. » t affecter l’équipe nationale. «

L’accord avec le capitaine du club expire à la fin du mois de juin et aucun accord n’a été conclu sur une prolongation.

L’Espagne affrontera la Suède, la Pologne et la Slovaquie lors de leurs matches de groupe pour l’Euro 2020 en juin, les trois matches se déroulant au stade Cartuja de Séville, ville natale de Ramos.