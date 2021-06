Sergio Ramos approché par Manchester City, le PSG, le Bayern Munich

Sergio Ramos évalue les approches qu’il a reçues de Manchester City, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich avant de prendre une décision sur son avenir, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Les trois géants européens se sont tous intéressés à la situation de Ramos après qu’il a été confirmé que le vétéran défenseur quitterait le Real Madrid le 30 juin avec un transfert gratuit à l’expiration de son contrat.

L’homme de 35 ans pèse maintenant le pour et le contre de chaque option, ont indiqué des sources, les considérations familiales étant un facteur important dans sa prise de décision.

ESPN a rapporté le mois dernier que City envisageait de faire une offre à Ramos s’il ne parvenait pas à un accord de renouvellement avec Madrid.

Cet intérêt persiste et le club de Premier League serait prêt à offrir à Ramos un contrat de deux ans qui serait réévalué à l’été 2023.

À ce stade, en fonction des performances et des priorités de l’arrière central, Ramos pourrait rester à City pour une troisième saison ou déménager aux États-Unis pour jouer pour la franchise de Major League Soccer de City Group, le New York City FC.

Des sources ont déclaré à ESPN que le manager de City, Pep Guardiola, pense qu’un défenseur avec l’expérience de Ramos compléterait les options plus jeunes déjà dans l’équipe de City, telles que Ruben Dias, 24 ans, John Stones, 27 ans, Nathan Ake, 26 ans et Aymeric Laporte, 27 ans.

L’avenir de Laporte – actuellement avec l’Espagne à l’Euro 2020 – est incertain après être passé de titulaire régulier à remplaçant de City au cours des deux dernières saisons.

City donnerait à Ramos la chance de jouer pour un club en compétition pour remporter la Ligue des champions, ce qui est l’une de ses priorités, bien que des sources aient déclaré à ESPN qu’il y avait des inquiétudes quant à l’impact sur sa famille d’un déménagement à Manchester.

Dans le même temps, l’intérêt du PSG s’est accru depuis que Ramos a annoncé son départ de Madrid.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait eu des discussions informelles entre le camp de Ramos et le PSG la saison dernière, mais le club français n’avait pas voulu concrétiser cet intérêt jusqu’à ce que la sortie de Ramos à Madrid devienne officielle.

Le PSG avait cru que le défenseur finirait par renouveler, selon des sources, mais depuis que son avenir est devenu clair, le directeur sportif du club, Leonardo, a pris contact.

Le rôle de l’entraîneur Mauricio Pochettino – un fan de longue date de Ramos – est également considéré comme important, estimant que ses qualités de leader aideraient à éviter une répétition des déceptions de l’année dernière en Ligue 1 et en Ligue des champions.

La signature d’un défenseur central n’est pas une priorité pour le PSG cet été avec Presnel Kimpembe, Marquinhos, Abdou Diallo et Thilo Kehrer déjà à la disposition de Pochettino, mais des sources ont déclaré à ESPN que signer un joueur de la qualité de Ramos sur un transfert gratuit serait considéré comme une opportunité de marché. .

La dernière équipe à exprimer un intérêt pour Ramos est le Bayern, a-t-on dit à ESPN.

Le club de Bundesliga a déjà signé Dayot Upamecano et a Niklas Sule et le jeune Tanguy Nianzou à la disposition du nouvel entraîneur Julian Nagelsmann, mais devrait rechercher une alternative expérimentée pour remplacer les départs David Alaba et Jerome Boateng.

Un déménagement de Ramos en Allemagne serait toutefois considéré comme difficile, voire impossible, compte tenu des inquiétudes concernant son adaptation et la barrière de la langue.

Ramos réfléchit toujours à ses options mais souhaite résoudre son avenir le plus tôt possible, ont ajouté des sources, et ne veut pas retarder une décision trop longtemps par respect pour les clubs qui ont manifesté leur intérêt.