MILTON KEYNES, Angleterre: Le pilote mexicain Sergio Perez courra aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull la saison prochaine, a annoncé vendredi l’équipe de Formule 1.

Perez, qui remplacera Alexander Albon, est devenu le premier vainqueur mexicain de F1 en 50 ans avec sa victoire ce mois-ci au Grand Prix de Sakhir à Bahreïn.

Red Bull a déclaré que les performances historiques avaient contribué à faire de Perez le choix privilégié par rapport à Albon, qui restera avec l’équipe en tant que pilote d’essai et de réserve. Perez a un contrat d’un an.

Après avoir pris notre temps pour évaluer toutes les données et performances pertinentes, nous avons décidé que Sergio était le bon pilote pour s’associer à Max pour 2021 et sommes impatients de l’accueillir chez Red Bull Racing, a déclaré le directeur de l’équipe Christian Horner.

Perez, 30 ans, faisait face à un avenir incertain après que Racing Point eut annoncé en septembre qu’il le remplacerait par le quadruple champion de F1, Sebastian Vettel.

Perez vient de connaître sa meilleure saison de F1, terminant avec 125 points à la quatrième place. Albon a terminé septième avec 105 points.

Lors de sa 190e course, Perez a remporté sa première victoire le 6 décembre à Bahreïn. Même alors, il n’était pas sûr de son avenir, disant que si je ne suis pas sur la grille l’année prochaine, je serai en 2022.

Il n’aura pas besoin d’attendre. Red Bull a déclaré que Perez était l’un des sportifs les plus constants et des coureurs tenaces.

Perez était avec Racing Point, qui sera rebaptisé Aston Martin, pendant sept saisons après avoir fait ses débuts en 2011.

Albon, 24 ans, avait rejoint Red Bull en août 2019, en remplacement de Pierre Gasly. Le pilote thaïlandais d’origine britannique a fait ses débuts en F1 cette saison avec Toro Rosso.

Alex est un membre précieux de l’équipe et nous avons longuement réfléchi à cette décision », a déclaré Horner. «Alex reste un élément important de notre équipe en tant que pilote d’essai et de réserve avec un accent clé sur le développement 2022 et nous tenons à le remercier pour son travail acharné et sa contribution.

