Sergio Perez s’excuse auprès de Charles Leclerc après la double pénalité du GP d’Autriche F1, critique Lando Norris

Charles Leclerc et Sergio Perez reviennent sur une course frustrante alors que le Mexicain a écopé de deux pénalités distinctes de cinq secondes pour avoir forcé le pilote Ferrari à quitter la piste et dans le gravier

Sergio Perez s’est excusé auprès de Charles Leclerc après avoir forcé à deux reprises le pilote Ferrari sur le gravier lors du GP d’Autriche, mais a critiqué Lando Norris pour sa course « injuste ».

Perez a été impliqué dans trois incidents qui ont conduit à des pénalités lors de la course de dimanche, Norris s’étant vu infliger une pénalité de cinq secondes pour une première bataille roue contre roue avec le pilote Red Bull, avant qu’il n’en ramasse deux des siens.

Après avoir abandonné l’ordre, Perez a d’abord forcé Leclerc sur le gravier à l’extérieur du virage 4 dans un mouvement presque identique de Norris sur lui, avant de le faire à nouveau avec la Ferrari au virage 6.

Perez a écopé de deux pénalités distinctes et la pénalité combinée de 10 secondes, ajoutée après la course, l’a fait chuter à la sixième place derrière Carlos Sainz.

« Avec Charles, je suis extrêmement désolé », a déclaré Perez à la F1, avant de dire Sports aériens de son malaise car « ce n’est pas comme ça que je fais ma course ».

« Nous roulons dans de l’air sale, beaucoup de circulation, de très vieux pneus et nous freinons le plus tard possible, nous sommes en panne de route et nous nous retrouvons avec un contact », a déclaré Perez.

« Je dois revoir tous les incidents pour être honnête, mais ce n’est pas comme ça que j’aime la course. Je suis vraiment désolé si j’ai affecté la course de Charles parce que ce n’est pas ma façon de faire ma course.

« Je lui ai parlé et lui ai expliqué ce qui s’est passé de mon côté, mais évidemment ce n’est pas suffisant. Je ne me sens pas heureux ou à l’aise avec moi-même sachant que j’ai gâché une course pour un autre pilote. »

Leclerc a également déclaré que lui et Perez avaient purgé l’air.

« J’étais assez en colère dans la voiture parce qu’évidemment j’avais l’impression que je n’avais pas de place », a-t-il déclaré. « Je sais que les dépassements étaient assez optimistes mais d’un autre côté, j’ai dû [be] si je voulais que ça marche. Il n’y avait pas d’espace à l’extérieur.

« Il y avait beaucoup de tension sous le casque, maintenant les casques sont retirés, nous avons parlé. Je pense qu’il sait qu’il a exagéré, alors c’est tout et je vais passer à autre chose. »

Perez s’est peut-être excusé auprès de Leclerc, mais il ne l’a pas été auprès de Norris – accusant le pilote McLaren, qui a finalement terminé sur le podium, d’avoir « gâché » sa course.

Perez est allé large sur le gravier au virage 4 après avoir tenté de dépasser Norris pour la deuxième place après la première voiture de sécurité.

« De toute évidence, c’était au-dessus de la limite, mais Lando s’est enfui et il n’a subi aucun dommage alors que ma course a été pratiquement ruinée », a-t-il déclaré. « J’ai eu des dégâts à cause du gravier, je suppose.

« C’était un désastre, ma course. Ce n’était pas une course juste. »