Sergio Perez révèle qu’il n’a pas été facile de suivre la séquence de victoires consécutives de son coéquipier Red Bull Max Verstappen en F1

Max Verstappen dit qu’il a apprécié ses vacances d’été et pense que la voiture Red Bull peut battre des records dans les bonnes circonstances

Sergio Perez a révélé qu’il n’avait pas été facile d’observer la récente domination de son équipier Max Verstappen en Formule 1.

Verstappen a remporté toutes les courses depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan en avril et pourrait égaler le record de neuf victoires consécutives de Sebastian Vettel depuis 2013 avec une victoire à domicile ce dimanche à Zandvoort.

Pendant cette période, Perez n’a pas réussi à atteindre la Q3 cinq fois de suite et a remporté trois podiums sur les huit courses.

« Cela n’a certainement pas été facile pour moi car je connais le potentiel de la voiture », a déclaré Perez. « Max a exploité cela, mais quand vous n’avez pas vraiment ce sentiment mais que vous savez que votre voiture a un énorme potentiel, ce n’est pas une situation facile en tant que pilote.

« Mais nous avons certainement une excellente voiture de course et nous devons juste nous assurer de l’utiliser, car on ne sait jamais quand on aura une voiture aussi bonne que celle-ci. »

« Je suis principalement concentré sur moi-même. Il y a 10 courses et je veux juste remporter quelques victoires et avoir cette régularité, comme nous l’avons eu lors des dernières courses, et terminer la saison en très bonne forme. Cela ne va aider que l’année prochaine, donc c’est ma cible. »

Perez s’ouvre sur les problèmes de style de conduite

Perez a remporté deux des quatre premières épreuves cette année et était sur le point de prendre la tête du championnat lorsqu’il est parti de la pole position au Grand Prix de Miami, avec Verstappen neuvième.

Mais Verstappen a traversé le peloton pour gagner et Perez a également connu des difficultés dans des conditions mitigées qui ont affecté plusieurs événements cette année.

« Ce n’est un secret pour personne qu’au fur et à mesure que la voiture évoluait, j’ai eu un peu plus de mal. Les choses ne se faisaient plus naturellement et j’ai dû approfondir mon style de pilotage, m’y adapter un peu et le changer, car la voiture a tout simplement changé et je pense que lors des deux dernières courses, nous avons été bien meilleurs à cet égard », a expliqué Perez.

« Ce n’est pas facile parce qu’avec la quantité d’entraînement que nous avons, vous suivez en quelque sorte une direction ou une autre et ensuite vous vous retrouvez coincé avec cela pour le reste du week-end. Ce n’est donc pas une situation facile pour un pilote. »

Il a ajouté : « Je pense que nous avons compris beaucoup de choses, notamment du côté du développement, comment nous pouvons les comprendre. L’équipe sait vraiment ce que j’aime vraiment et où je me sens le plus à l’aise. »

« Nous avons fait quelques améliorations pendant les vacances d’été pour essayer de me mettre plus à l’aise, donc j’espère que cette seconde moitié de saison pourra montrer une bonne amélioration.

« C’est assez compliqué et je vais devoir y aller plus en détail que je ne le souhaiterais. C’est juste la netteté, essentiellement à vitesse moyenne et élevée, avec laquelle j’ai eu du mal, surtout lorsque nous avions des conditions difficiles, qui a changé, qui enlève un peu. » Je suis d’accord avec ça. C’est un autre défi pour moi, donc j’attends ça avec impatience.

« Je pense qu’en fin de compte, l’équipe essaie de fabriquer la voiture la plus rapide, et parfois le développement convient mieux à un style qu’à un autre. C’est comme ça que ça marche. »

Sergio Perez espère remporter certaines des 10 courses restantes cette année

Verstappen : J’espère que nous pourrons battre quelques records

En plus du record de victoires consécutives, Verstappen a également la possibilité de marquer le plus de points, de podiums et de victoires par saison.

Red Bull pourrait également devenir la première fois à rester invaincu dans une campagne au cours d’une année qui pourrait être considérée comme historique dans les années à venir.

« Avec un peu de chance [we can break] quelques disques mais ce n’est pas toujours entièrement entre nos mains mais jusqu’à présent, cela a été une excellente première moitié d’année. J’espère que même avec la pause, nous pourrons continuer », a déclaré Verstappen à Sky Sports F1.

Quant à savoir s’il ressent une pression supplémentaire à domicile, il a ajouté : « Honnêtement, je pense que c’est tout simplement génial. Je veux dire pour moi, cela n’apporte pas de poids sur mes épaules ni de pression supplémentaire, c’est juste incroyable que cela soit possible.

« Il y a 10 ans, personne ne pensait à un Grand Prix ici, et le fait que nous soyons capables de le faire maintenant est fantastique. »

