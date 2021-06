Sergio Perez remporte le GP d’Azerbaïdjan relancé après la chute de Red Bull Max Verstappen

Sergio Perez de Red Bull a remporté dimanche un Grand Prix d’Azerbaïdjan chaotique et chaotique après que son coéquipier Max Verstappen a eu un accident à grande vitesse, entraînant l’arrêt de la course pendant un certain temps. Verstappen est resté indemne mais a été extrêmement déçu et abattu car il se dirigeait vers la victoire avant que l’accident ne se produise avec seulement trois tours à faire. C’est la première victoire de Perez pour Red Bull et seulement la deuxième de sa carrière. Curieusement, Lewis Hamilton de Mercedes, qui était P2 après l’accident, n’a même pas terminé dans le Top 10 avec Sebastian Vettel d’Aston Martin et Pierre Gasly d’Alpha Tauri terminant respectivement deuxième et troisième.

Le drame dans les rues de Bakou a laissé Verstappen en tête du classement des pilotes.

Perez a déclaré : « Je suis tellement heureux pour aujourd’hui. Normalement, Bakou est assez fou mais je dois m’excuser auprès de Max.

« Il méritait la victoire aujourd’hui et cela aurait été bien pour l’équipe d’obtenir un 1-2 mais la victoire est un résultat fantastique.

Il a hérité de la tête lorsque le pneu arrière gauche de son coéquipier Verstappen s’est déchiqueté, déclenchant un accident à grande vitesse dans la ligne droite alors qu’il était sur le point d’encaisser sa deuxième victoire consécutive et sa troisième de la saison.

« Pneu », a crié Verstappen désemparé sur la radio de l’équipe.

Après un arrêt au drapeau rouge d’une durée de plus d’une demi-heure pour éliminer les débris de la voiture sinistrée de Verstappen, le Grand Prix a repris avec un sprint de deux tours jusqu’au drapeau à damier.

Hamilton avait l’air d’avoir la mesure de Perez mais a filé au premier virage, laissant Perez pour remporter une victoire improbable.

Le poleman Charles Leclerc est arrivé cinquième et Hamilton est sorti des points comme Verstappen en 15e.

(Avec entrées AFP)

