Sergio Perez prend la pole au GP de Miami alors que Charles Leclerc Crash laisse Max Verstappen en neuvième

F1: Sergio Perez prend la pole au GP de Miami alors que Charles Leclerc s’écrase sur Max Verstappen dans le neuvième Sergio Perez de Red Bull a décroché la pole position pour le Grand Prix de Miami de dimanche et avec son coéquipier Max Verstappen à gauche en neuvième position sur la grille, il a les yeux rivés sur une victoire qui pourrait l’envoyer en tête du classement.

Perez n’a que six points de retard sur le champion du monde en titre Verstappen après la deuxième victoire de la saison du Mexicain en Azerbaïdjan la semaine dernière.

Fernando Alonso d’Aston Martin, profitant d’une solide saison, a remporté la deuxième place et Carlos Sainz de Ferrari partira en troisième dans une première ligne de la grille entièrement hispanophone.

Charles Leclerc de Ferrari s’est écrasé à une minute 36 secondes de la fin, provoquant un drapeau rouge et la décision a été prise de ne pas reprendre la séance.

Leclerc, qui avait coupé le mur plus tôt lors des qualifications, a perdu le contrôle dans le virage six et a perdu le contrôle de l’entrée du virage suivant, sa Ferrari tournant dans le mur.

La fin prématurée de la séance a laissé Verstappen, qui avait dominé les deux dernières séances d’essais, sans la chance de faire un dernier tour pour défier la pole et Leclerc de retour en septième.

Lewis Hamilton de Mercedes, le septuple champion du monde, n’a pas réussi à sortir de Q2 et partira à la 13e place sur la grille pour la course de dimanche.

Le duel fournit du drame

Avec Red Bull toujours le plus rapide cette saison, le duel entre leurs deux pilotes est jusqu’à présent la source du plus grand drame.

« Je profite (de la bataille) », a déclaré Perez, « je pense juste course par course. Demain (dimanche) est une nouvelle opportunité à partir de la pole, nous sommes ceux qui ont quelque chose à perdre », a-t-il déclaré.

Perez a déclaré qu’il avait eu du mal à l’entraînement avant de trouver son rythme quand cela comptait.

« Ça ne se mettait pas en place. Je luttais pour l’équilibre, la confiance », a-t-il déclaré.

« Ça a été mon pire week-end jusqu’aux qualifications. Je réinitialisais juste tout ce que nous faisions, nous avons fait un petit changement en qualifications pour que vraiment tout devienne plus vivant. Nous avons mis le tour quand c’était important », a ajouté le pilote Red Bull.

Verstappen était frustré de ne pas avoir pu boucler un tour de pointe avant le drapeau rouge.

« J’essayais de le mettre à la limite, puis j’ai fait une erreur et j’ai dû interrompre le tour », a déclaré Verstappen.

« Ensuite, vous comptez sur un peu de chance pour qu’il n’y ait pas de drapeau rouge, mais cela peut arriver sur un circuit urbain. Je suis juste un peu en colère contre moi-même.

« Ça va être difficile. Je me suis rendu la tâche difficile, alors je dois l’accepter », a-t-il déclaré.

Hamilton a une tâche encore plus difficile alors que ses frustrations perdurent.

« Lors de la dernière course, j’étais au dernier rang du peloton et j’essayais de faire entrer la température dans les pneus. Tout le monde a ralenti dans le dernier virage et j’ai perdu toute ma température et je n’ai pas pu faire le tour », a-t-il déclaré.

« Nous savions que c’était très difficile et il y avait 50/50 de chances que nous puissions entrer en Q3, nous devons donc être meilleurs avec notre timing. C’est fait, j’essaierai de baisser la tête demain et de voir ce que je peux faire – 13e à Dieu sait où », a-t-il déclaré.

Kevin Magnusson de Haas a été une quatrième surprise, devant Pierre Gasly d’Alpine et son coéquipier Mercedes de Hamilton, George Russell.

Après les essais de vendredi, plusieurs pilotes se sont plaints que la piste refaite était glissante et Sainz a déclaré que cela restait un défi difficile.

« C’était une qualification très délicate pour tous », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il est très difficile de trouver le bon feeling avec les pneus autour de ce tarmac, et c’était une bagarre tout du long et il était très facile de faire des erreurs.

« Il y avait de plus en plus de vent… mais en général, c’était un résultat correct pour demain, mais aujourd’hui, je pense que nous aurions pu être encore meilleurs », a-t-il déclaré.

La pluie est possible dimanche, ce qui pourrait ajouter un élément de difficulté supplémentaire.

La première course de Miami a attiré l’attention des célébrités l’année dernière et les entrepreneurs Elon Musk et Jeff Bezos étaient tous les deux sur la piste samedi.

Le propriétaire de Tesla, SpaceX et Twitter, Musk, a regardé la séance d’entraînement depuis le garage de Red Bull pendant que le fondateur d’Amazon, Bezos, était avec McLaren.

