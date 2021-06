Sergio Perez mène Red Bull One-two comme Mercedes Struggle

Sergio Perez de Red Bull a été le plus rapide lors des essais du Grand Prix d’Azerbaïdjan vendredi avec son coéquipier en tête du championnat de Formule 1 Max Verstappen derrière, tandis que Mercedes n’a même pas réussi à figurer dans le top 10.

Le Mexicain a bouclé le circuit urbain de Bakou avec un meilleur temps d’une minute 42,115 secondes, 0,101 plus rapide que Verstappen, et regardait confortablement devant.

Le septuple champion du monde de Mercedes, Lewis Hamilton, le plus proche rival de Verstappen après cinq courses, était 11e et à plus d’une seconde du rythme alors que l’équipe autrefois dominante se débattait à nouveau.

Son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, vainqueur la dernière fois que l’Azerbaïdjan a organisé une course en 2019, était 16e et plus de deux secondes plus lent que Perez. Il avait terminé 10e au premier entraînement.

Verstappen avait été le plus rapide lors de la première séance avec un temps de 1:43.184.

Le pilote néerlandais de 23 ans compte quatre points d’avance sur Hamilton, prenant la tête en s’imposant à Monaco le mois dernier tandis que Hamilton a terminé septième.

Carlos Sainz de Ferrari a terminé troisième dans les deux séances.

Son coéquipier Charles Leclerc a terminé deuxième des premiers essais et quatrième dans l’après-midi, Ferrari semblant être l’équipe la plus susceptible de défier Red Bull pour la pole position samedi.

La piste « sale » s’est avérée glissante pour les pilotes, qui ont également dû faire face à des conditions venteuses, alors que le sport est revenu à Bakou sans spectateurs en raison de la pandémie de COVID-19.

Le week-end a été dominé par une dispute au sujet des ailes arrière « courbées », la FIA au pouvoir surveillant de près la situation avant d’introduire de nouveaux tests lors du Grand Prix de France suivant.

