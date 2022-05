Sergio Perez: le pilote Red Bull signe une prolongation de contrat avec l’équipe de Formule 1 jusqu’en 2024

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sergio Perez de Red Bull remporte un Grand Prix de Monaco retardé et sous la pluie devant Carlos Sainz et Max Verstappen

Sergio Perez a signé une prolongation de contrat de deux ans avec Red Bull.

Le pilote mexicain, vainqueur dimanche du Grand Prix de Monaco, s’est désormais engagé dans l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2024.

Perez, 32 ans, est actuellement troisième au classement du championnat du monde des pilotes après avoir terminé quatrième l’an dernier.

“Pour moi, cela a été une semaine incroyable, gagner le Grand Prix de Monaco est un rêve pour n’importe quel pilote et ensuite annoncer que je continuerai avec l’équipe jusqu’en 2024 me rend extrêmement heureux”, a déclaré Perez dans un communiqué.

“Je suis tellement fier d’être membre de cette équipe et je me sens complètement chez moi ici maintenant. Nous travaillons très bien ensemble et ma relation avec Max (Verstappen), sur et en dehors de la piste, nous aide définitivement à avancer encore plus. .

“Nous avons créé un formidable élan en tant qu’équipe et cette saison le montre, je suis ravi de voir où cela peut nous mener tous à l’avenir.”

Le patron de l’équipe Red Bull Racing, Christian Horner, a déclaré : “À maintes reprises, il [Perez] a prouvé qu’il était non seulement un magnifique joueur d’équipe, mais que son niveau de confort a augmenté, il est devenu une véritable force avec laquelle il faut compter en bout de grille.

“Pour nous, conserver son rythme, son savoir-faire en course et son expérience était une évidence et nous sommes ravis que Checo continue à courir pour l’équipe jusqu’en 2024. En partenariat avec Max, nous pensons que nous avons un couple de pilotes qui peut nous apporter le plus gros prix en F1.”

Brundle : Perez est la preuve que les gentils gagnent

Dans sa dernière chronique, Martin Brundle de Sky Sports F1 dissèque le drame de Monte Carlo – du départ retardé à l’effondrement de Charles Leclerc de Ferrari et à la victoire mémorable de Sergio Perez…

La bonne nouvelle du Grand Prix de Monaco, c’est que les gens sympas gagnent vraiment.

Sergio Perez reste l’une des personnes les plus terre-à-terre et les plus accessibles du paddock et je suis sûr que beaucoup de gens de la F1 étaient prêts à partager une larme avec lui sur le podium. Félicitations à lui et Red Bull.

Ses six dernières courses ont inclus deux quatrièmes places, un trio de deuxièmes places et une glorieuse victoire. S’il n’avait pas été obligé de céder à son coéquipier Max Verstappen une semaine plus tôt à Barcelone, il ne serait qu’à un point de la tête du championnat, même s’il faut dire que Max aurait probablement gagné en vitesse pure avec des pneus plus frais s’ils avaient été autorisé à se battre.

Il y a onze ans, Sergio s’est écrasé à Monaco lors des qualifications et a raté la course à cause d’une commotion cérébrale, ce qui souligne bien la ténacité et la vitesse continue du joueur de 32 ans, avec maintenant 220 GP sous son pied droit. Ces nouvelles voitures aérodynamiques à effet de sol 2022 conviennent clairement à son style de conduite.