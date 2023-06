Sergio Perez: le pilote Red Bull « a besoin de se détendre », déclare Christian Horner avant le Grand Prix du Canada

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Christian Horner pense que le fait que Max Verstappen soit au « sommet de sa forme » rend la tâche plus difficile pour Sergio Perez, après que le Néerlandais ait prolongé son avance au championnat du monde à 53 points sur son coéquipier au Grand Prix d’Espagne.

Sergio Perez a déclaré qu’il devrait être en tête du championnat après avoir battu Max Verstappen dans un combat direct au Grand Prix d’Azerbaïdjan en avril.

Perez n’avait que six points de retard sur son coéquipier Red Bull, mais sa victoire a été un grand moment car c’était la première fois qu’il prenait le dessus sur Verstappen alors qu’il n’y avait pas de malchance, pas d’erreurs de stratégie d’équipe tout le week-end et pas de fiabilité. troubles.

Avance rapide de trois courses et Perez se retrouve à 53 points de Verstappen avant le Grand Prix du Canada de ce week-end en direct sur Sky Sports F1.

La dernière fois en Espagne, Perez a été éliminé en Q2 alors qu’il avait du mal à faire entrer les pneus dans la fenêtre de fonctionnement optimale sur une piste en train de sécher, mais a récupéré pour prendre la quatrième place.

« Nous avons minimisé les dégâts. C’est un week-end où je ne comprends pas ce qui s’est passé parce que je sentais généralement que nous n’étions pas tout à fait là. J’espère que c’est quelque chose que nous pourrons résoudre pour le Canada », a déclaré Perez. Sky Sports F1.

Pendant ce temps, Verstappen a terminé un rare Grand Chelem en remportant chaque séance d’essais, en prenant la pole position et en menant les 66 tours sur le chemin de la victoire, soulignant son statut de pilote à battre en F1 en ce moment.

Comment le défi du titre de Perez s’est-il effondré?

Lorsque Perez est parti de la pole au GP de Miami et que Verstappen était neuvième, après que Charles Leclerc ait provoqué une fin anti-climatique des qualifications en s’écrasant à la fin de Q3, la tête du championnat était en place.

Cependant, Verstappen a traversé le peloton et a dépassé Perez avec 10 tours à faire, ce qui aurait été un gros coup mental pour le Mexicain.

Perez a tendance à mieux performer sur les pistes de rue, il cherchait donc à rebondir à Monaco. Mais ses espoirs se sont effondrés presque immédiatement lorsqu’il s’est écrasé au premier virage lors de son premier tour rapide en Q1.

Monaco est de loin la piste la plus difficile à dépasser et Perez l’a prouvé en se faisant prendre dans des incidents et a été doublé deux fois par Verstappen alors qu’il se dirigeait vers la 16e place.

Perez s’écrase lors des qualifications pour le GP de Monaco, ce qui le place en fond de grille

Une semaine plus tard, Perez était hors du rythme tout le week-end sur le Circuit de Barcelona-Catalunya et a eu du mal en qualifications sur une piste sèche, il a donc été éliminé en Q2 alors que Verstappen a pris la pole.

Il a récupéré à la quatrième place, mais a perdu plus de points et les trois dernières épreuves ont montré la différence entre les pilotes Red Bull.

Horner : « Aucun pilote ne battra Verstappen pour le moment »

Verstappen pourrait devenir le cinquième pilote de F1 le plus titré, avec Ayrton Senna, en termes de victoires en course s’il remporte le GP du Canada ce week-end. Seuls Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Alain Prost seraient montés plus de fois sur la plus haute marche du podium.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pense que chaque pilote aurait du mal contre Verstappen, et Perez va bientôt « retrouver » la forme qui l’a vu gagner en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan.

« Si vous regardez les points, il y a un grand écart entre les deux, si quelque chose qui lui enlèvera la pression [Perez]. Il n’a plus rien à perdre maintenant », a déclaré Horner Sky Sports F1.

Perez aura moins de pression sur ses épaules au GP du Canada selon son patron d’équipe Horner

« Il a juste besoin de se détendre, il peut respirer et conduire comme nous savons qu’il est capable de le faire, comme il l’a fait en Azerbaïdjan et lors de certaines courses plus tôt cette année. Barcelone a été un bon rétablissement de sa part et cela lui donnera confiance en direction de Montréal. . »

Horner a poursuivi: « Il n’y a pas un pilote aujourd’hui qui battrait Max dans cette voiture [in the form he is in]. Il [Perez] est confronté à un pilote au top de sa forme et c’est très dur.

« Mentalement, c’est une chose vraiment difficile à gérer. Mais les points maintenant peuvent enlever un peu la pression et la pression qu’il s’impose. »

Rosberg: Parfois, vous ne pouvez pas expliquer le ralentissement de la forme

Il a été suggéré que Perez pourrait reproduire ce que Nico Rosberg a fait en 2016, lorsque l’Allemand a battu son coéquipier Hamilton au cours de l’une des saisons les plus intenses de l’histoire récente.

Valtteri Bottas a remplacé Rosberg lorsque ce dernier a choqué tout le monde en abandonnant cinq jours après être devenu champion du monde. Bottas a été discuté de la même manière que Perez pendant son séjour chez Mercedes entre 2017 et 2021 – défiant Hamilton au début de la saison et remportant certaines courses, mais jamais considéré comme une menace sérieuse sur une longue période.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur certains des moments les plus dramatiques qui se sont déroulés au Grand Prix du Canada Retour sur certains des moments les plus dramatiques qui se sont déroulés au Grand Prix du Canada

Rosberg ne peut pas expliquer pourquoi Perez est en dessous de la normale depuis Miami et dit que le joueur de 33 ans a désormais besoin de perfection pour avoir une chance contre Verstappen.

« Il a disparu lors des trois dernières courses. À Miami, son rythme était très médiocre tout le week-end et Max l’a battu en revenant de loin. À Monaco, il l’a jeté lui-même, même s’il était vraiment dessus, et à un moment donné en qualifications quand ce n’était pas crucial. A Barcelone, probablement pas par faute de sa part, mais aux prises avec ses pneus [in Qualifying] », a déclaré Rosberg.

« Mais encore, un manque de performance à nouveau et si vous voulez combattre Max Verstappen dans le championnat, vous devez avoir une année parfaite et tout mettre en place. Il doit trouver un moyen de changer les choses car cela lui échappe. «

Il a ajouté: « C’est une de ces choses dans le sport. Parfois, vous ne pouvez pas l’expliquer et entrer dans ces élans négatifs. C’est la nature du sport et vous devez minimiser cela autant que possible, ce qu’il ne fait pas pour le moment. .

« Peut-être que le buzz qu’il a lui-même créé en pensant au championnat, peut-être que ce n’était pas la bonne approche car cela crée une dynamique qui n’est pas nécessaire. Peut-être qu’il devrait juste se concentrer course par course, essayer de tirer le meilleur parti de chaque week-end. Cela pourrait potentiellement être mieux. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Adrian Newey de Red Bull Racing dit que Verstappen est le « pilote parfait » avec d’énormes capacités naturelles Adrian Newey de Red Bull Racing dit que Verstappen est le « pilote parfait » avec d’énormes capacités naturelles

