Sergio Perez “détendu” à propos de l’arrivée de Daniel Ricciardo alors que les experts de Sky Sports F1 débattent du siège Red Bull 2024

Sergio Perez de Red Bull dit qu’il n’est pas inquiet de l’embauche de Daniel Ricciardo en tant que troisième pilote de l’équipe et dit que l’Australien contribuera beaucoup à l’équipe la saison prochaine.

Sergio Perez a salué le retour de Daniel Ricciardo chez Red Bull en tant que troisième pilote, insistant sur le fait que cela “ne change rien” malgré la conviction des experts de Sky Sports F1 qu’il pourrait être un candidat pour remplacer le Mexicain.

Ricciardo – après quatre saisons mitigées loin de Red Bull, dont la dernière l’a vu licencié par McLaren – est de retour avec les champions du monde basés à Milton Keynes pour 2023, assumant un rôle qui le verra terminer les travaux de simulation et de développement ainsi que activité promotionnelle.

Le huit fois vainqueur de la course veut revenir sur la grille de Formule 1 à plein temps en 2024 et, avec Perez en difficulté aux côtés de Max Verstappen dans la seconde moitié de cette saison, beaucoup ont lié Ricciardo à son siège.

Ricciardo et Verstappen étaient coéquipiers en 2016, 17 et 18 et ont maintenu une relation solide.

Mais Perez a dit Sky Sports Nouvelles plus tôt ce mois-ci : “Je suis plutôt détendu.

Le commentateur de Sky Sports F1, David Croft, pense qu'il n'y a pas grand-chose pour séparer Sergio Perez et Daniel Ricciardo en tant que pilotes, mais ne pense pas que l'Australien soit celui de Red Bull.

“Nous vivons sous beaucoup de pression tout le temps, cela ne change rien de mon côté. Je pense que c’est une grande réussite de la part de l’équipe d’avoir un pilote comme Daniel. Il va beaucoup apporter à notre équipe.”

Perez a également souligné qu’il était de bons amis avec Ricciardo.

“C’est un gars formidable, c’est l’un des gars avec qui je m’entends le mieux dans le paddock”, a-t-il déclaré. “C’est super d’avoir Daniel dans l’équipe et de mon côté ça ne change rien.

“Nous avons commencé nos carrières à la même époque, nous nous connaissons donc depuis longtemps. Je m’entends bien avec lui.”

Ricciardo en lice pour le siège Red Bull ? | “Combat intéressant contre Perez”

Karun Chandhok de Sky Sports F1

“J’attends de voir comment ça se passe.

“La dernière fois que Ricciardo a piloté pour Red Bull, c’était en 2018 et les voitures de F1 ont beaucoup changé, c’est comme une catégorie différente maintenant. Je pense que Max a beaucoup changé aussi.

“Je pense que Daniel contre Checo est un combat intéressant pour le siège 24 … mais comment évaluent-ils Daniel? Ils peuvent le mettre dans la simulation, mais ce n’est pas comme conduire la vraie voiture. Alors vont-ils lui donner un essai dans un tester quelque part? C’est ce que j’aimerais voir.

Revivez certains des plus gros accidents de l'année en Formule 1, notamment Nicholas Latifi en Australie, Mick Schumacher en Arabie saoudite et Zhou Guanyu en Grande-Bretagne.

David Croft de Sky Sports F1

“Je pense que ce sont deux styles de pilotes très différents. Ils sont tous les deux capables de gagner des courses, mais ils gagnent des courses de manières très différentes.

“Daniel est un type fantastique… mais il n’est pas l’avenir de Red Bull, principalement à cause de son âge.

“Quand Max a parlé à la fin de la saison d’arrêter potentiellement à l’âge de 31 ans, c’est une grande révélation pour moi. Il pense déjà au moment où il arrêtera de courir. Personnellement, j’essaierais d’évaluer quelqu’un d’autre pour entrer si Checo n’est pas la réponse.”