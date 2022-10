Sergio Perez de Red Bull remporte le GP de Singapour, Max Verstappen termine septième

Sergio Perez a remporté dimanche un Grand Prix de Singapour sous la pluie, ce qui signifie que son coéquipier Red Bull Max Verstappen, qui a terminé septième, doit attendre au moins une semaine de plus pour conserver son championnat du monde de Formule 1.

Le Mexicain a passé le drapeau à damier avec 7,5 secondes d’avance sur la Ferrari de Charles Leclerc, dont le coéquipier Carlos Sainz a terminé troisième de la course de nuit partie avec plus d’une heure de retard à cause d’un orage.

Verstappen avait une chance mathématique de décrocher un deuxième titre mondial à Singapour, mais devait gagner et obtenir d’autres résultats.

Le Néerlandais allait toujours avoir du mal après avoir commencé huitième sur la grille du circuit de Marina Bay Street, mais il a riposté après un départ lent où il est tombé 13e pour terminer septième.

Cela signifie que son avance au championnat du monde sur Leclerc a été réduite à 104 points avant le Grand Prix du Japon de la semaine prochaine. Perez a deux points de retard sur Leclerc.

Verstappen devra avoir 112 points d’avance à l’issue de la course de dimanche prochain à Suzuka pour conserver son titre.

Cela signifie qu’une victoire suffira à Verstappen si Leclerc ne termine pas deuxième.

“C’était certainement ma meilleure performance”, a déclaré Perez. « J’ai contrôlé la course. Les trois derniers tours ont été si intenses. Quand je suis sorti de la voiture, je l’ai senti. J’ai tout donné aujourd’hui.

Perez faisait l’objet d’une enquête pour une infraction dans l’une des nombreuses périodes de voiture de sécurité pendant la course, et risque potentiellement une pénalité de temps qui pourrait donner la victoire à Ferrari.

“Je n’ai aucune idée de ce qui se passe, ils m’ont juste dit que je faisais l’objet d’une enquête et d’augmenter l’écart”, a déclaré Perez.

Leclerc est parti en pole mais a eu une fuite lente sur des pneus intermédiaires dans des conditions glissantes permettant à Perez d’atteindre le premier virage en tête.

“J’ai poussé jusqu’au bout”, a déclaré Leclerc. « Le mauvais départ nous a mis sur la défensive et ce fut une course vraiment difficile après ça.

“J’ai besoin d’une bonne nuit de sommeil et de me préparer pour le Japon.”

Sainz a déclaré qu’il sentait qu’il ne pourrait jamais menacer les deux premiers après avoir franchi la ligne à 7,7 secondes de son coéquipier.

“C’était très difficile là-bas”, a déclaré Sainz. « Je n’ai jamais vraiment trouvé de rythme sur le mouillé et je n’ai pas pu défier les deux meilleurs.

“J’ai dû me contenter de la troisième place, mais la bonne chose est que je n’ai commis aucune erreur et que j’ai pu ramener la voiture à la maison et être rapide vers la fin de la course.”

Lewis Hamilton a commencé troisième dans sa Mercedes et a perdu une place au départ avant de se glisser plus tard dans une barrière et de terminer neuvième.

