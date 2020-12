Le Mexicain Sergio Perez a remporté dimanche sa première victoire en Formule 1 lors d’un spectaculaire Grand Prix de Sakhir à Bahreïn.

Le pilote Racing Point, 30 ans, a gagné pour la première fois dans sa 194e course, tandis que Mercedes a payé pour une performance sans faille, avec Esteban Ocon de Renault et son coéquipier Lance Stroll deuxième et troisième.

George Russell semblait sur le point de remporter une première victoire dominante en remplacement de Lewis Hamilton, frappé par Covid, mais ses chances ont pris fin après que Mercedes a mis les mauvais pneus sur sa voiture avant de perdre également une crevaison.