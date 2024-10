Sergio Pérez de F1 connaît une saison « terrible ». Peut-il percer chez lui au Mexique ?

MEXICO — Sous le regard de son fils, les bras drapés sur le côté droit du podium de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, Sergio Pérez s’est imprégné de l’adulation de ses supporters locaux.

Même si Max Verstappen avait remporté la course pour Red Bull, Pérez, troisième, a attiré l’attention de la foule après avoir décroché son premier podium au Grand Prix du Mexique. S’il s’agissait de son cinquième podium de la saison 2021, c’était la première fois qu’un pilote mexicain obtenait un tel résultat à domicile, ce qui en fait un résultat significatif tant pour lui que pour son pays.

Trois ans plus tard, les choses ont radicalement changé.

Pérez reste la star au Mexique. Cela reste son le week-end, son visage ornant les panneaux publicitaires dans toute la ville alors que les marques et les sponsors cherchent à tirer profit de sa célébrité. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a plaisanté en disant que Pérez « approuvait chaque produit, d’Uber Eats au papier toilette ce week-end ».

Mais à l’heure actuelle, à cause d’une forme pourrie qui l’a fait chuter à la huitième place du championnat du monde, un autre podium aurait encore plus de poids pour Pérez.

« Je sais que j’ai vécu une saison terrible, très difficile », a admis Pérez jeudi. « Cela a très bien commencé, mais cela a été vraiment très difficile. Si j’obtiens un bon résultat, cela peut certainement changer énormément ma saison en termes de (mes) sentiments personnels.

Pérez arrive au Mexique sans podium depuis le Grand Prix de Chine en avril. Une saison qui avait commencé avec beaucoup de promesses, avec Red Bull ayant une longueur d’avance sur ses rivaux, qui s’est rapidement effondrée à mesure qu’il se débattait avec la voiture. Un manque d’équilibre qui a privé les pilotes de confiance cette année n’a fait que mordiller Max Verstappen vers la fin de la saison européenne. Cela a blessé Pérez bien plus tôt.

Le déclin de forme qui en a résulté a mis l’avenir de Pérez sous les projecteurs. Red Bull a vu son avantage du début d’année diminuer alors que McLaren, aidé par deux pilotes de haut niveau, Lando Norris et Oscar Piastri, l’a ramené et finalement l’a remanié au sommet du championnat des constructeurs. Alors que Verstappen a conservé une bonne place en tête du classement des pilotes, Red Bull risque désormais de se glisser également derrière Ferrari – à seulement huit points de retard – en P3. Ce serait son plus bas classement des constructeurs depuis 2019.

Même avant le Mexique, Pérez a ressenti le besoin de répondre aux rumeurs selon lesquelles il pourrait annoncer son intention de se retirer complètement de la F1 lors de sa course à domicile. Pendant la pause de trois semaines après Singapour, il a posté un clip vidéo du « Loup de Wall Street » dans lequel le personnage de Leonardo di Caprio, Jordan Belfort, dit avec assurance à ses employés des mots allant jusqu’à : « Je ne pars pas ».

« J’avais juste l’impression que c’était chaque année, depuis environ deux ans, que quelqu’un créait cette rumeur et que tout le monde la reprenait », a expliqué Pérez à Austin la semaine dernière, interrogé sur le message. « Tous mes fans, évidemment, je suis très conscient qu’il y a beaucoup de gens qui viennent me soutenir au Grand Prix du Mexique, et ils s’attendent probablement à quelque chose qui n’est pas vrai.

« J’ai ressenti le besoin de simplement dire, écoutez, je pense que ce n’est tout simplement pas correct de répandre des rumeurs comme celle-ci sans connaître les faits. »

La fréquence de ces rumeurs est due à l’examen minutieux porté sur la sous-performance et l’avenir de Pérez, bien qu’il soit sous contrat pour les deux prochaines saisons. Son renouvellement avait pour but de lui apporter de la stabilité à un moment où sa forme déclinait, agissant comme un bras supplémentaire autour de l’épaule, preuve qu’il avait le soutien de l’équipe.

Cela n’a pas eu l’effet escompté. Pérez n’a toujours pas terminé parmi les cinq premiers depuis que l’accord a été annoncé peu avant le Grand Prix du Canada. Il était en lice pour le podium en Azerbaïdjan le mois dernier, mais un affrontement tardif avec Carlos Sainz a mis fin à sa course.



Pérez lors de l’entraînement de vendredi à Mexico. (Jared C. Tilton/Getty Images)

Vendredi, Horner était d’accord avec l’évaluation de Pérez selon laquelle sa saison avait été « terrible », affirmant que le Mexicain l’avait « parfaitement résumé ».

« Ça a été une mauvaise année pour Checo », a déclaré Horner. « Il a commencé fort et, évidemment, il a eu du mal à se mettre en forme depuis Imola. Cela a été sporadique. Nous avons vu des éclairs de performance. (En) Azerbaïdjan, il aurait sans doute pu gagner cette course il y a presque un mois.

« Nous savons de quoi il est capable. Nous espérons pouvoir lui donner les réglages et la confiance dans la voiture pour extraire le genre de performances dont nous savons qu’il est capable.

Les difficultés croissantes de Verstappen lors des courses d’été ont indiqué que Pérez n’était pas le seul responsable de sa baisse de forme. Les améliorations arrivées à Austin ont contribué à apaiser certaines des inquiétudes de Verstappen, mais Pérez – qui s’est qualifié neuvième et n’a terminé que septième – n’avait pas le package complet. « Nous n’avons tout simplement pas eu un bon week-end », a-t-il déclaré au Mexique. « Ce n’était pas un bon week-end où j’ai acquis beaucoup de confiance. »

La confiance est quelque chose que Red Bull cherche depuis longtemps à réinstaurer chez Pérez à l’approche de 2025. « Checo est notre pilote », a déclaré Horner. « Il est sous contrat pour 2025. Il est compétitif. Il a faim. Il n’est pas satisfait de l’endroit où il se trouve actuellement. Donc, en tant qu’équipe, nous faisons de notre mieux pour le soutenir.

On a demandé à Horner quel impact les performances de Liam Lawson chez RB pourraient avoir sur le plan des deux équipes Red Bull, étant donné les liens qui le lient pour potentiellement remplacer Pérez en cas de changement chez Red Bull. Horner a réitéré que Pérez « a un contrat pour l’année prochaine, il est donc actuellement notre pilote pour 2025 ».

« Il y a une place disponible chez RB, et ce sont tous des pilotes de course Red Bull qui sont prêtés », a déclaré Horner. « Nous avons le temps de nous asseoir avec Laurent (Mekies) et Peter (Bayer) et d’examiner toutes les options. »



L’adoration des fans pour Pérez à Mexico est sans limites. (Marc Thompson/Getty Images)

S’il y a une course parmi les cinq restantes où l’énergie de l’événement et de la foule pourrait fournir un regain d’énergie supplémentaire pour alimenter Pérez, c’est bien le Mexique. L’intensité du week-end de course ne ressemble à rien d’autre qu’il expérimente en F1. Il l’a décrit comme étant « comme trois courses à la fois ». Le bruit des tribunes lors de son premier tour au début de la FP1 était plus grand que ce que la plupart des pilotes entendront en leur honneur toute la saison, telle est l’excitation des plus de 100 000 Mexicains qui sont entassés sur le circuit, la majorité éclatant de couleurs et bruit dans la section du stade Foro Sol.

Les exigences de la course à domicile en font une semaine éprouvante. Pourtant, cela n’enlève rien à la particularité du Grand Prix pour lui. « Je veux juste en profiter », a-t-il déclaré à Austin. « C’est mon neuvième Grand Prix au Mexique, donc je veux juste m’assurer d’en profiter pleinement, car c’est un événement très important. »

Le seul bruit que Pérez souhaite entendre ce week-end vient des tribunes. Les spéculations et discussions constantes sur son avenir ? Cela ne le dérange pas. « Vous devez simplement vous assurer de garder la tête baissée et de vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler », a déclaré Pérez. « Le reste est quelque chose dont on ne peut pas se soucier. »

Mettre fin à sa sécheresse de podium à domicile serait un moyen idéal pour Pérez d’écarter certains des points d’interrogation sur son avenir chez Red Bull. Cela lui donnerait également l’occasion de vivre un autre moment inestimable, comme celui avec son fils il y a trois ans.

« Ce moment restera gravé en moi pour toujours, avoir mon fils avec moi sur le podium et me regarder », a déclaré Pérez. « C’est quelque chose dont j’espère qu’il se souviendra pour toujours. Sinon, j’aurai au moins la photo pour lui montrer quand il sera plus grand !

« Ces moments, je pense, sont ceux qui comptent vraiment pour moi. Et j’espère pouvoir répéter cela ce week-end.

Je me souviens du moment où le fils de Sergio Perez a pu voir son père sur le podium lors de son Grand Prix à domicile 💚🇲🇽 (via rsanchezp/IG) pic.twitter.com/tsFzL1JMHu -ESPN F1 (@ESPNF1) 12 juillet 2022

Photo du haut : Mark Thompson/Getty Images