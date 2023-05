Sergio Garcia dit que Luke Donald lui a dit qu’il n’avait « aucune chance » de faire partie de l’équipe européenne de la Ryder Cup

Sergio Garcia dit que Luke Donald lui a dit qu’il n’avait « aucune chance » de faire partie de l’équipe européenne de la Ryder Cup à Rome cet automne avant de démissionner du DP World Tour.

Garcia, le meilleur buteur de tous les temps en Europe dans la compétition biennale, est désormais inéligible pour l’affrontement avec l’équipe américaine du 29 septembre au 1er octobre.

L’Espagnol, l’un des nombreux joueurs de haut niveau à faire défection vers le LIV Golf soutenu par l’Arabie saoudite, a déclaré que le capitaine européen Donald l’avait informé qu’il ne faisait pas partie de ses plans pour la Ryder Cup, prenant sa décision de quitter le DP World Tour « un un peu plus facile ».

Garcia a déclaré à propos de sa conversation avec Donald : « Je lui ai parlé il y a deux ou trois semaines.

Garcia est le meilleur marqueur de points de tous les temps en Europe à la Ryder Cup

« J’ai dû prendre des décisions concernant le DP World Tour, et je voulais voir où j’en étais par rapport à la Ryder Cup.

« Luke est évidemment un bon ami… mais je voulais qu’il soit sincère et me dise la vérité et il m’a à peu près dit que je n’avais aucune chance. Évidemment, cela a rendu ma décision un peu plus facile.

« C’était triste parce que j’avais l’impression, non seulement à cause de mon histoire mais de la façon dont je jouais, que je pourrais probablement avoir une chance [of making the Ryder Cup].

Donald sera le capitaine de l’Europe lors de l’affrontement contre les États-Unis à Rome cet automne

« Mais ça ne ressemblait pas à ça, alors c’est ce que c’est. Il semblait que ma chance était mince, voire nulle.

« Je pense que nous prenons tous les décisions que nous pensons être les meilleures pour nous. J’ai pris ce que je pensais être les meilleures décisions pour moi, ma famille et mon jeu, et ils prennent ce qu’ils pensent être leurs meilleures décisions.

« J’étais enthousiasmé par la possibilité de jouer avec Jon [Rahm] encore une fois, et je sais que Jon était également enthousiasmé par cette possibilité. Malheureusement, il ne semble pas que cela se produise, du moins pour le moment. »