Sergio Garcia condamné à une amende pour s’être retiré du championnat BMW PGA | Place à la Ryder Cup désormais incertaine | Nouvelles du golf

Sergio García

Sergio Garcia a été condamné à une amende pour s’être retiré du championnat BMW PGA, alors que sa carrière à la Ryder Cup semble prête pour une fin anticlimatique.

Le joueur de 42 ans s’est retiré de l’événement phare du DP World Tour à Wentworth en septembre après une ouverture 76, mais n’a pas donné de raison aux officiels et a été vu dans des publications sur les réseaux sociaux assistant à un match de football américain universitaire au Texas deux jours plus tard.

Les joueurs peuvent se retirer des événements pour des raisons d’urgence ou des circonstances médicales, mais Garcia n’a pas fourni de preuve écrite d’une raison médicale dans le délai de 21 jours et a par la suite été condamné à une amende d’un montant non divulgué.

Le championnat BMW PGA compte parmi les événements que Garcia doit jouer pour rester membre du DP World Tour, mais l’ancien champion des Masters est resté à un des quatre requis cette saison.

L’Espagnol n’a pas réussi à participer à l’Open de golf de Majorque la semaine prochaine, et bien qu’il puisse recevoir une invitation à cet événement ou au Nedbank Golf Challenge en novembre, cela semble peu probable.

Instagram En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Seuls les membres du DP World Tour peuvent être sélectionnés pour la Ryder Cup, ce qui signifie que le meilleur marqueur de points du concours aurait pu faire sa dernière apparition pour Team Europe.

Sa victoire en simple contre Rickie Fowler en 2018 a fait de lui le meilleur marqueur de points de l’histoire de la Ryder Cup avec 25,5, et il en a remporté trois autres aux côtés de Jon Rahm lors de la défaite 19-9 à Whistling Straits l’année dernière.

Rahm, qui vient d’Espagne, a clairement indiqué qu’il aimerait s’associer à nouveau avec Garcia, malgré la défection de ce dernier au LIV Golf.

Les joueurs qui ont rejoint l’échappée saoudienne pourraient être bannis du DP World Tour à la suite d’une audience en février.

Rahm remet en question le “double standard”

Lors du championnat BMW PGA, Rahm s’est demandé pourquoi certains golfeurs LIV avaient obtenu des places dans les tournois alors que des joueurs qui avaient «consacré toute leur vie» à la tournée européenne ont manqué.

Il a déclaré: “Je pense qu’il y a un certain double standard en ce qui concerne la relation que LIV entretient avec l’European et le PGA Tour. Le PGA Tour ne peut pas survivre sans certaines des plus grandes stars car il y a tellement de grands noms qui arrivent. .

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Rahm s’est demandé pourquoi certains golfeurs LIV avaient obtenu des places au championnat BMW PGA alors que des joueurs qui, selon lui, se sont «dédiés» au DP World Tour ont raté. Jon Rahm s’est demandé pourquoi certains golfeurs LIV avaient obtenu des places au championnat BMW PGA alors que des joueurs qui, selon lui, se sont «dédiés» au DP World Tour ont raté.

“Le circuit européen, certains de ces grands noms, dont vous aurez peut-être encore besoin. Il y a des joueurs de golf LIV qui ont consacré toute leur vie au circuit européen précisément dans cet événement.

“Je ne suis pas en désaccord avec cela, ce avec quoi je ne suis pas d’accord, ce sont certains des noms qui n’ont jamais exprimé de soutien pour la tournée européenne ou l’événement, de donner à ces joueurs l’opportunité et de la prendre à des personnes qui se sont consacrées à la tournée européenne, je pense que c’est faux.

“C’est un peu plus personnel pour moi, le premier joueur sur la liste est un joueur espagnol, qui a disputé 20 tournois européens cette année.

“Ensuite, vous avez quelques gars qui, la seule raison pour laquelle ils sont ici, c’est pour les points du classement mondial, espérant pouvoir terminer dans le top 50 pour jouer dans certaines majeures.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Shane Lowry dit qu’il est difficile de mettre des mots sur ce que signifie pour lui sa victoire au championnat BMW PGA. Shane Lowry dit qu’il est difficile de mettre des mots sur ce que signifie pour lui sa victoire au championnat BMW PGA.

Lowry frappe à la tournée LIV Golf

Shane Lowry était le vainqueur éventuel à Wentworthdevançant Rory McIlroy d’un coup.

Après avoir remporté le tournoi, Lowry a qualifié sa victoire de “une pour les gentils”, ajoutant: “Je n’ai pas caché ce que je ressens à propos de tout cela. Je voulais avant tout gagner pour moi, mais pour tous ceux qui sont restés fidèles pour ça [DP World] Tournée, je pense vraiment que c’est une tournée pour les bons.”

Le tournoi a réuni 18 joueurs de la série LIV Golf Invitational soutenue par l’Arabie saoudite, ce que Lowry a admis qu’il “ne supportait pas” avant l’événement, l’Irlandais admettant que c’était une motivation supplémentaire avant sa première victoire depuis l’Open en 2019.

Le 15 septembre, Lowry a déclaré que la somme d’argent “dégoûtante” du golf professionnel pourrait aliéner les fans et il “n’a jamais envisagé” de rejoindre l’échappée soutenue par l’Arabie saoudite dirigée par Greg Norman.

“Nous avons beaucoup de chance que le monde de l’entreprise aime le golf et c’est pourquoi nous avons de si bons sponsors et c’est pourquoi nous jouons pour beaucoup d’argent, mais j’ai l’impression que cela provoque une division dans le jeu, et ça va p ** * les gens sont partis”, a déclaré Lowry au podcast No Laying Up.

“Les gens vont arrêter de le regarder. Je pense que les sommes d’argent qui sont jetées sont absolument dégoûtantes à la minute. J’ai l’impression que tout ce dont les gens parlent, c’est de l’argent maintenant.”