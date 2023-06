Sergio Busquets rejoint Lionel Messi à l’Inter Miami

Sergio Busquets a annoncé sa décision de quitter Barcelone à l’expiration de son contrat en mai. David Ramos/Getty Images

Le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets rejoindra l’ancien coéquipier Lionel Messi à l’Inter Miami FC cet été.

L’équipe MLS a annoncé l’arrivée de l’ex-international espagnol sur ses comptes de réseaux sociaux.

Le contrat de Busquets avec le Barça expire fin juin et, après avoir annoncé sa décision de mettre fin à son séjour de 18 ans au Spotify Camp Nou, il a réfléchi aux offres des États-Unis et de l’Arabie saoudite.

Des sources ont également déclaré à ESPN que l’arrière gauche du Barça, Jordi Alba, a également suscité l’intérêt de Miami et prendra une décision sur son avenir dans les semaines à venir après avoir remporté l’UEFA Nations League avec l’Espagne.

Busquets, 34 ans, a mené des négociations avec les équipes saoudiennes d’Al Nassr et d’Al Hilal ces dernières semaines, mais a opté pour l’offre de Miami, qui, selon des sources, était financièrement inférieure, après avoir précédemment évoqué son désir de jouer aux États-Unis.

Il retrouvera dans le sud de la Floride Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, qui a annoncé son intention de passer en MLS plus tôt ce mois-ci après l’expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain.

Busquets et Messi ont passé 13 ans à jouer côte à côte dans la première équipe du Barça avant le déménagement de Messi à Paris en 2021. Les deux sont restés des amis proches depuis.

Busquets a fait 722 apparitions pour le Barça au total, remportant neuf titres de champion et trois ligues de champions pendant cette période.

Il a également été sélectionné 143 fois par l’Espagne, remportant la Coupe du monde en 2010 et le Championnat d’Europe en 2012 avant d’annoncer sa retraite du football international après la Coupe du monde de l’an dernier au Qatar.

Busquets et Messi pourraient encore être rejoints à Miami par Alba, qui a conclu un accord avec le Barça le mois dernier pour mettre fin à son contrat – qui devait expirer en 2024 – un an plus tôt.

L’arrière gauche courtise également l’intérêt de l’Atletico Madrid, de l’Inter Milan et des clubs d’Arabie saoudite, des sources affirmant à ESPN qu’il prendra du temps avec sa famille après la conclusion de la Ligue des Nations avant de prendre une décision finale.

Le désir d’Alba de représenter l’Espagne au Championnat d’Europe de l’été prochain, associé au fait que sa partenaire doit donner naissance à leur troisième enfant en juillet, pourrait influencer sa prochaine décision.