Sergio Busquets rejoint l’Inter Miami pour retrouver Messi

L’ancienne star de Barcelone, Sergio Busquets, rejoint l’équipe de la Major League Soccer, l’Inter Miami. Le club a révélé l’accord sur son compte Twitter officiel vendredi soir. Busquets rejoint Miami en tant qu’agent libre et retrouve son ancien coéquipier Lionel Messi.

ESPN affirme que le milieu de terrain de 34 ans est sur le point de signer un contrat de deux ans et demi avec son nouveau club. La nouvelle de l’arrivée de Busquets aux États-Unis survient deux semaines après que Messi a révélé qu’il signait avec Miami. La superstar argentine a choisi l’équipe MLS sur une offre lucrative de l’Arabie saoudite. Comme son ancien coéquipier du Barça, Busquets avait également des offres du Moyen-Orient.

Sergio Busquets a choisi Miami plutôt que des offres saoudiennes lucratives

Le duo saoudien Al Hilal et Al Nassr ont tous deux discuté d’un accord potentiel avec Busquets ces dernières semaines. Les deux offres de contrat étaient censées être beaucoup plus d’argent que l’offre de Miami. Néanmoins, la star espagnole a choisi de choisir l’équipe MLS et de retrouver Messi.

Sergio Busquets a passé toute sa carrière en club senior avec le Barça. Depuis ses débuts officiels pour les géants espagnols en 2008, le milieu de terrain a fait plus de 700 apparitions au total pour le club. Il a aidé le Barça à récolter 32 trophées au total en 15 saisons. Cela comprend 19 triomphes combinés dans les compétitions de la Ligue des champions, de la Liga et de la Copa del Rey.

Le nouveau duo de Miami a déjà joué 13 saisons ensemble en Espagne. Alors que Messi a quitté le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain en 2021, les deux sont restés des amis proches. Désormais, ils pourront jouer ensemble sur le terrain pendant au moins deux saisons supplémentaires.

Un autre joueur de Barcelone pourrait rejoindre d’anciens coéquipiers aux États-Unis

Busquets, cependant, n’est peut-être pas le seul ancien coéquipier du Barça à rejoindre Messi à South Beach. Jordi Alba envisage également de déménager à Miami selon le média susmentionné.

Comme Busquets, l’arrière latéral espagnol devrait également quitter le Barça ce mois-ci en tant qu’agent libre. Cependant, Alba a également été lié à l’Atletico Madrid, à l’Inter et à des clubs d’Arabie saoudite. L’international espagnol prendra probablement son temps pour prendre une décision finale.

