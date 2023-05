Sergio Busquets quittera probablement Barcelone avec l’Arabie saoudite

Sergio Busquets a annoncé qu’il quitterait Barcelone à la fin de cette saison. Le produit de La Masia a passé toute sa carrière senior à ce jour avec le club catalan. Il a aidé le club à gagner, dont un célèbre sextuple de trophées en 2009. Désormais, le milieu de terrain de 34 ans s’éloigne du club.

Selon l’expert en transfert Fabrizio Romano, la destination la plus probable pour le vainqueur de la Coupe du monde et du Championnat d’Europe est l’Arabie saoudite. Romano a également mentionné que les clubs MLS étaient en lice. Cependant, les pourparlers entre Busquets et les clubs saoudiens sont à un stade avancé.

Busquets serait un autre grand nom à déménager en Arabie saoudite ces derniers temps. Après que Cristiano Ronaldo a déménagé à Al-Nassr pour plus de 200 millions de dollars par an, des rapports récents indiquent que Lionel Messi fait également le pas. Cela empochera le PSG bien plus de 300 millions de dollars par an. Certes, Busquets ne risque pas de faire ce beaucoup. Cependant, ce sera probablement un beau jour de paie avant que le milieu de terrain ne raccroche définitivement les bottes.

Sergio Busquets laisse un héritage remarquable à Barcelone

Busquets faisait partie intégrante de l’équipe de Barcelone qui a dominé l’Europe pendant une décennie. Bien qu’il n’ait jamais été le joueur le plus rapide, il a combiné au milieu de terrain avec Xavi et Andres Iniesta avec une capacité technique suprême. Ce comportement calme a aidé Barcelone à dominer la possession et à utiliser le Tiki taka style de jeu pour gagner à peu près toutes les compétitions possibles.

Cette saison, Busquets est susceptible de partir en tant que champion d’Espagne. Tous les signes indiquent que Barcelone remporte la Liga cette saison, ce qui serait la neuvième de Busquets en 15 saisons. Pourtant, c’est son premier et celui du club depuis 2018/19. Depuis lors, Busquets a subi des réductions de salaire et des reports de salaire répétés pour aider le club à faire face à ses luttes financières sans fin.

