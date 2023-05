Sergio Busquets quittera Barcelone après 18 ans: le milieu de terrain de longue date quittera le camp Nou | Nouvelles du football

Le milieu de terrain de longue date de Barcelone, Sergio Busquets, a annoncé qu’il quitterait le club cet été à la fin de son contrat, après 18 ans au Camp Nou.

Busquets a passé toute sa carrière professionnelle au club où son père a également joué, mais a annoncé dans une vidéo sur Twitter qu’il ne renouvellerait pas son contrat à son expiration le 30 juin. Il est capitaine de son club d’enfance depuis 2021.

Le joueur de 34 ans a rejoint le Barca pour la première fois en provenance de Jabac Terrassa à l’âge de 15 ans et a ensuite fait plus de 700 apparitions pour son club local, remportant 23 distinctions majeures, dont huit titres de LaLiga et trois ligues de champions.

Même ces dernières années, Busquets a continué en tant que membre régulier de la première équipe de Barcelone et a fait au moins 30 apparitions au cours de chacune de ses 15 saisons avec l’équipe senior.

Son émergence a marqué l’ère Pep Guardiola en Catalogne, puisqu’il a reçu sa première apparition en Liga par le nouveau patron de l’époque en septembre 2008 et a ensuite fait partie d’un formidable trio de milieu de terrain aux côtés d’Andres Iniesta et Xavi, l’actuel Entraîneur de Barcelone.

Image:

Busquets a reçu un maillot de cérémonie de Barcelone après avoir fait sa 700e apparition pour le club plus tôt cette saison





Même à 19 ans, il a joué 41 fois lors de sa première saison et a remporté ses premiers titres en Liga, en Ligue des champions et en Copa Del Rey au cours de cette campagne.

« Ce fut un voyage inoubliable », a-t-il déclaré dans la vidéo annonçant son départ. « Depuis que je suis enfant, je viens voir les matchs ou je les regarde à la télé, j’ai toujours rêvé de jouer avec ce maillot dans ce stade.

« La réalité a dépassé tous mes rêves. Je ne t’aurais pas cru si tu m’avais dit à mon arrivée en tant que jeune joueur que je jouerais 15 saisons pour le meilleur club du monde, le club de ma vie, dont je J’ai été, je suis et je serai toujours un fan, un membre, un joueur, un capitaine et j’ai dépassé les 700 matchs. »

Le dernier match de Busquets pour le club pourrait être un match amical nouvellement annoncé contre Vissel Kobe à Tokyo le 6 juin, donnant au célèbre trio de milieu de terrain du Barça un départ approprié avec Iniesta toujours un joueur régulier pour l’équipe japonaise, et Xavi l’actuel entraîneur-chef de Barcelone.