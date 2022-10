Sergio Busquets, les erreurs de Gerard Pique coûtent cher à Barcelone en Ligue des champions

Barcelone a dû payer le prix des erreurs individuelles après que son match nul 3-3 contre l’Inter Milan les ait laissés au bord de l’élimination de la Ligue des champions en phase de groupes pour la deuxième année consécutive.

Gerard Pique a joué Nicolo Barella à ses côtés et a laissé le ballon lui parvenir pour égaliser pour l’Inter à 1-1, Sergio Busquets cédant doucement la possession du deuxième but des Italiens au Camp Nou, marqué par Lautaro Martinez.

Les deux joueurs sont des vétérans du club et arrivent à la fin de leur carrière à Barcelone, un processus qui, selon certains supporters, aurait dû être accéléré cet été.

Le tirage au sort signifie que le sort de Barcelone repose entre les mains de Viktoria Plzen, déjà éliminée, les vairons tchèques devant retirer des points à l’Inter le 26 octobre pour que Barcelone ait une chance de survivre dans la compétition.

Les Catalans ont perdu au Bayern et à l’Inter et ont trois points de retard sur la deuxième équipe italienne du groupe C, avec un pire bilan face à face, avant les deux derniers matches.

Xavi a à peine utilisé Pique cette saison, mais a offert au joueur de 35 ans son premier départ en Ligue des champions de la saison en raison des blessures de Ronald Araujo, Jules Kounde et Andreas Christensen.

Busquets, 34 ans, qui n’a plus de contrat à la fin de la saison, a conservé un rôle clé dans le milieu défensif cette saison mais a été retiré immédiatement après son erreur de Xavi alors que Barcelone poursuivait le match.

– ‘Cruel’ –

“Cela s’est joué à nos erreurs”, a déclaré Xavi. “Le premier but nous a fait reculer mentalement, le deuxième but est un but qui ne peut pas arriver dans cette compétition, dans le football d’élite.

« (Après cela) nous avons fait preuve de foi, de caractère, d’amour-propre, jusqu’à la fin. Cette compétition a été très cruelle avec nous, à Munich pour nos finitions, à Milan, et aujourd’hui pour nos propres erreurs.

Barcelone a remporté la Ligue des champions en 2015, mais a connu des difficultés dans la compétition depuis lors, avec des défaites humiliantes contre la Roma, Liverpool et le Bayern Munich, entre autres, qui hantent le club.

Au cours de l’été, Xavi et le président Joan Laporta ont mené une élimination de plusieurs joueurs de cette époque, certains dont le temps à Barcelone sera synonyme d’argent gaspillé et d’échec européen, mais d’autres se sont avérés plus difficiles à déplacer.

Laporta a laissé entendre lors de l’assemblée des membres du club dimanche que certains des joueurs aux salaires plus élevés avaient hésité à les réduire cet été pour aider à l’enregistrement de Kounde.

À la suite de ces commentaires, il est particulièrement regrettable que Pique et Busquets aient commis des erreurs qui semblent destinées à coûter à Barcelone une place dans les phases à élimination directe de la Ligue des champions – et la manne financière qui en découle.

Certains fans pensent également que Busquets, Pique et d’autres, comme Jordi Alba, risquent de ternir leur héritage en traînant un long au revoir, leurs années dorées semblant de plus en plus un souvenir lointain.

«Ce sont nos erreurs, nous devons les améliorer. C’est la réalité. Le processus (de reconstruction) est plus long que nous ne le pensions en Europe », a déclaré Xavi.

Sept ans et plus, pour être précis.

