Sergio Busquets de Barcelone prêt à déménager en MLS l’été prochain

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Busquets prêt pour la MLS

Barcelone Sergio Busquets a l’intention de passer à la Major League Soccer à la fin de la saison 2022-23 de LaLiga au milieu des liens avec l’Inter Miami CF, selon sport.

Le milieu de terrain de 34 ans sera en fin de contrat au Camp Nou l’été prochain, et le rapport indique qu’il a déjà pris une décision sur son avenir.

Busquets reste un acteur clé pour le Blaugranaayant disputé cinq matchs cette saison, et qui a vu la hiérarchie du club tenter de le persuader de rester jusqu’en 2024.

Alors que cela verrait son séjour prolongé à 16 ans pour l’équipe pour laquelle il a fait ses débuts en 2008, l’international espagnol tient à réaliser une ambition à long terme de terminer sa carrière aux États-Unis.

Sergio Busquets semble destiné à déménager à Miami. Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Jude Bellinghamla destination préférée de est le Real Madrid, selon El Chiringuito TV. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, âgé de 19 ans, a été lié à un certain nombre de grands clubs – dont Manchester City, Manchester United et Liverpool – mais le dernier en date suggère que les champions de LaLiga mènent la course pour sa signature. Le club de Bundesliga a fixé une valorisation de 150 millions d’euros pour le transfert de la star anglaise.

– L’AC Milan poursuit sa recherche d’un attaquant et a identifié la star du FC Salzbourg Noé Okafor comme cible potentielle en janvier, rapporte Calciomercato. La Rossoneri ont commencé à évaluer les options peu de temps après Divock Original s’est blessé, et il semble que l’international suisse de 22 ans soit l’un des premiers noms sur leur radar.

– Le Shakhtar Donetsk ne veut pas changer sa valorisation pour Mykhaïlo Mudryk‘s transfert, écrit Fabrice Romano. Arsenal aurait été en contact avec ses agents au sujet d’un déménagement, mais la partie ukrainienne reste ferme sur des frais de transfert annoncés de 50 millions d’euros. L’ailier de 21 ans a joué pour l’Ukraine mercredi soir après une défaite 3-0 contre l’Écosse en Ligue des Nations.

– Andréa Ranocchia envisage de se retirer du football, comprend Nicolas Schira. L’ancien défenseur central international italien avait récemment signé avec l’équipe de Serie A Monza, mais le joueur de 34 ans s’est séparé d’eux par consentement mutuel après avoir subi une fracture du péroné lors du choc de la ligue contre Naples en août.

– Scott Parker a été envisagé pour Nice alors que leur recherche d’un manager se poursuit, révèle Marché du pied. Il est entendu que le directeur sportif Iain Moody a proposé l’entraîneur-chef de 41 ans après que l’AFC Bournemouth a décidé de se séparer de lui, mais le club de Ligue 1 évalue actuellement un certain nombre de candidats. Comme les rapports l’ont suggéré mardi, l’objectif principal Mauricio Pochettino a peu de chances de se laisser convaincre par les Aiglons.